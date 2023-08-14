حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية في عدة مراكز ومدن بمحافظة الشرقية حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء التعدي على الأراضي الزراعية أو محاولة البناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بإزالة سور بالأعمدة الحديدية وسلك شائك على مساحه 300 م بأبوحماد في اتجاه الحلمية، وفي مركز بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعدلية.

كما تم تنفيذ إزالة لتعدي على الأرض الزراعية بمساحه ٣٠ مترا طوليا بعزبة عرب الرملية التابعة لقرية الشغانبه التابعة للوحدة المحلية بالعدلية وتمت الإزالة كلياً وتطبيق القانون على المخالفين.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق شدة خشبية لصب سقف حوائط حاملة بناحية سامي سعد وكذلك تم إزالة تشوينات ومباني بالطوب الدبش الأبيض وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز ابوكبير تمت إزالة دور أرضي بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية علي مساحة 30م2 بناحية الوحدة المحلية ببني عياض وتطبيق القانون على المخالفين.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية من إزالة تاندة مخالفة على مساحة ٢٠٠ متر بمنطقة الترعه بالمدينة، وإزالة سور مخالف على مساحه ٥ أمتار بشارع متفرع من شارع اللواء عبد العزيز علي.

كما تم إزالة تشوين بآلات قش الأرز وحظيرة مواشي على مساحه ٦٠ مترا تقريبا وإزالة سور بالخشب والجبس على مساحه ٢٠٠ متر تقريبا بقرية الخضارية التابعة للوحدة المحلية بكفر نجم خارج الحيز العمراني.