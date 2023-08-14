المخرج حسن البلاسي يودع غرفة مونتاج "أسود ملون"

انتهى المخرج حسن البلاسي، اليوم /الاثنين/، من عمليات مونتاج ومكساج فيلمه الجديد "أسود ملون"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي نهاية الشهر الجاري.

قال البلاسي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه انتهى من عمليات مونتاج ومكساج الفيلم ووضع الموسيقى التصويرية، ليصبح العمل جاهزا للعرض ضمن أفلام موسم الصيف، معربا عن ثقته في نجاح الفيلم.

لفت البلاسي إلى أن العمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، حيث يجسد الفنان بيومي فؤاد دور طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية مما يجعله يقع في العديد من المواقف الكوميدية الطريفة، بينما تجسد الفنانة رنا رئيس شخصية مصممة حفلات زفاف.

يشارك في بطولة فيلم "أسود ملون" إلى جانب بيومي فؤاد، عدد من النجوم منهم أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

يذكر أن آخر أعمال المخرج حسن البلاسي، مسلسل "ملف سري" الذي عرض في موسم رمضان الماضي؛ بطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد، رحمة حسن، ماجد المصري، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، إيهاب فهمي، وعدد كبير من شباب الفنانين.

