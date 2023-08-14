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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

رشوان توفيق وسميحة ايوب الابرز …نجوم الفن في ختام القومي للمسرح

صدى البلد

حرص عدد كبير من الفنانين علي حضور حفل ختام الهرجان القومي للمسرح المصري عدد  مثل سميحة ايوب ورشوان توفيق ورياض الخولي ورانيا محمود ياسين ولقاء سويدان ومحمد ابو داوود وحند الوزير وعبد الله مشرف

كل حضر كل من عبير منير وغادة نافع ووفاء مكي وهند عاكف ومادلين طبر وسوزان نجم الدين


وكانت قد قامت وزيرة الثقافة، بتكريم 10 من رموز المسرح المصري، هم الفنانون: صلاح عبدالله، خالد الصاوي، رياض الخولي، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، محمد أبو داود، سامي عبدالحليم، مهندسة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد، وذلك بإهدائهم شهادات التقدير ودرع المهرجان، إضافة إلى تكريم أعضاء لجنة مشاهدة العروض ، في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح


وقالت وزيرة الثقافة: "إن الدورة السادسة عشرة من المهرجان، هي دورة استثنائية، نحتفل من خلالها بِاسم كبير في عالم المسرح المصري والعربي -الفنان القدير عادل إمام-"، وأضافت وزيرة الثقافة: "إن هذه الدورة تُكرم عددًا من نجوم المسرح بمختلف فنونه، تقديرًا لعطائهم الذي أثرى المسرح المصري  لسنوات".

وأشارت إلى أن تلك الدورة  تحمل رؤية جديدة -وضعتها اللجنة العليا الخاصة بالمهرجان، برئاسة الفنان محمد رياض-"، ووجهت وزيرة الثقافة التهنئة للمكرمين، وأعربت عن ثقتها في إخراج القائمين على المهرجان هذه الدورة بشكل يليق بتاريخ المسرح المصري.

من جانبه، قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان: "إن أهمية المسرح تأتي لكونه المُعبر عن الواقع المصري، وقد حمل رايته الكثيرون من رموز الفكر والإبداع، وفي هذه الدورة نحيي رموز المسرح الذين أفنوا أعمارهم في سبيل المسرح، فالمهرجان القومي للمسرح، هو أكبر ملتقى للمسرحيين في مصر، وكان اختيارنا للزعيم عادل إمام لتحمل الدورة اسمه، ليس لكونه ابن المسرح فحسب، وإنما تقديرًا لمسيرته الفنية والمسرحية الطويلة".

ووجه رياض الشكر لكل من ساهم في خروج تلك الدورة إلى النور، وفي مقدمتهم الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التي قدمت كافة سُبل الدعم  لخروج المهرجان بهذا الشكل، وكذلك كل رؤساء المهرجان السابقين،  وفي مقدمتهم الدكتور أشرف زكي -مؤسس المهرجان-، وكذلك كافة قطاعات وزارة الثقافة.

رشوان توفيق

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