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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

متاح الآن.. سجل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

موقع التنسيق الإلكتروني
موقع التنسيق الإلكتروني

فتح منذ قليل موقع تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات ، وذلك بعد أن أعلن الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام. 

 

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وزير التعليم العالي يزف بشرى لطلاب علمي رياضة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات  لطلاب المرحلة الثانية يوم غد الثلاثاء 15 أغسطس.، بحد أدنى 60.98 % للضعبة العلمية 58.05% للأدبي. 

تنسيق المرحلة الأولى 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

 

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى عن توافر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية للتنسيق، بكليات الآداب والتجارة ودار العلوم والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والتربية النوعية والطفولة المبكرة.

 

وكشف  وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميل. 

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