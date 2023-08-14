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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لو ملحقتش هندسة.. كليات قمة متاحة لطلاب علمي رياضة بالمرحلة الثانية

صدى البلد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميل ، بينما علمي علوم فتوجد أماكن شاغرة في الطب البيطري والتمريض .
   

تنسيق المرحلة الأولى 

رابط تنسيق الكليات 2023

يتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

ومن الكلبات المتاحة لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 

 

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة رياضة
إعلام المنوفية
إعلام المنوفية رياضة
إعلام بني سويف
إعلام بني سويف رياضة
إعلام جنوب الوادي
إعلام جنوب الوادي رياضة
إعلام عين شمس
إعلام عين شمس رياضة
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة
ألسن الأقصر
ألسن الأقصر رياضة
ألسن الفيوم
ألسن الفيوم رياضة
ألسن المنيا
ألسن المنيا رياضة
ألسن أسوان
ألسن أسوان رياضة
ألسن بني سويف
ألسن بني سويف رياضة
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة
ألسن سوهاج
ألسن سوهاج رياضة
ألسن عين شمس
ألسن عين شمس رياضة
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية
ألسن كفر الشيخ
ألسن كفر الشيخ رياضة
آثار الأقصر
آثار الفيوم
آثار القاهرة
آثار أسوان
آثار جنوب الوادي
آثار دمياط
آثار سوهاج
آثار عين شمس
آثار و لغات مطروح


تمريض الإسكندرية
تمريض الزقازيق
تمريض الفيوم
تمريض القاهرة
تمريض المنصورة
تمريض المنوفية بشبين الكوم
تمريض المنيا
تمريض أسوان
تمريض أسيوط
تمريض بنها
تمريض بني سويف
تمريض بور سعيد
تمريض جنوب الوادي
تمريض حلوان
تمريض دمنهور
تمريض دمياط
تمريض سوهاج
تمريض طنطا
تمريض عين شمس
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية
تمريض كفر الشيخ
تمريض مطروح
ثروة سمكية السويس
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم
حاسبات و معلومات العريش رياضة  
حاسبات و معلومات العريش علوم  
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 
حاسبات ومعلومات السويس علوم
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 
حاسبات ومعلومات دمياط علوم
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 
حاسبات ومعلومات طنطا علوم
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم
حاسبات ومعلومات قنا رياضة  
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

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