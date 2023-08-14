"تموين" الإسكندرية: ضبط 16 ألف سيجارة مختلفة الأنواع مجهولة المصدر

تمكنت إدارة برج العرب التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من تحرير محضر امتناع عن بيع سجائر مختلفة الأنواع وبيع سجائر مجهولة المصدر بأحد المحلات.

وذكرت المديرية، في بيان اليوم الإثنين، أنه تم التحفظ على 800 علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر بإجمالي كمية قدرها 16 ألف سيجارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وتأتي الحملات الرقابية تنفيذًا لتعليمات مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أحمد إبراهيم، بتشديد الرقابة على الأسواق خاصة محلات بيع السجائر.