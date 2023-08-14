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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: قمة العلمين الثلاثية تطالب بجدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الدكتورة سماء سليمان
الدكتورة سماء سليمان

أشارت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن إلي الدعم المصري المستمر للقضية الفلسطينية والذي انعكس في استضافة قمة ثلاثية في مدينة العلمين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والملك عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وتم بحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

 جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين

ورأت الدكتورة سماء سليمان ان  القادة في مطالبة القادة بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، يعد مطلبا حتميا لاستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ۱۹٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

اضافت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ  أن تأكيد القادة علي ان حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين يعني ان القضية الفلسطينية مازالت القضية المحورية في المنطقة العربية.

ومن ثم رأت الدكتورة سماء سليمان ان تشديد القادة على أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، وفي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين المستند لقواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام يعني ان حل القضية لن يخرج عن النقاط المذكورة. 


واشارت الي ان حل القضية سيكون من خلال وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المُبرمة مع الجانب الفلسطيني، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة بما في ذلك ما جاء في مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، وتحمل مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام.

ورأت الدكتورة سماء سليمان ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات التي تؤجج التوتر والعنف وتهدد باشتعال الأوضاع.

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