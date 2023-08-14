انقسام كبير.. تحذيرات من تصاعد التوتر بين أوكرانيا وبولندا

قال وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الأوكراني السابق، تيموفي ميلوفانوف، إنه في العلاقات المتوترة بين أوكرانيا وبولندا، من المحتمل حدوث أخطاء تؤدي إلى الانقسام.

وحسب صحيفة “واشنطن بوست" الأمريكية، قال ميلوفانوف: “هذا يقلقني لأنه، كما تعلم، لم يتم تعيين التاريخ، ولم يتم تحديده مسبقًا”.

وأضاف أن “تصرفات الأفراد، وخاصة القادة السياسيين، لها أهمية كبيرة، وأعتقد أن الأخطاء ممكنة، وإذا تم ارتكابها، فسيكون هناك انقسام بين بولندا وأوكرانيا”.

وأشار إلى أن “التوتر في العلاقات الثنائية دليل على الإرهاق والتعب من الصراع و الأعصاب المتوترة".