وسط حرائق هاواي.. مرشح رئاسي أمريكي ينتقد بايدن بسبب مساعدات أوكرانيا

قال المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي إن الحكومة الأمريكية تخصص أموالا لأوكرانيا بدلا من مساعدة ضحايا الحرائق في هاواي.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية، عن راماسوامي قوله على منصة تويتر التي تغير إسمها إلى "إكس": "إنه لأمر مخز أن يدفع دافعو الضرائب الأمريكيون رواتب موظفي الخدمة المدنية الأوكرانيين حرفيا ، ويترك مواطنونا في ماوي لتدبر أمورهم بأنفسهم بعد الحرائق التي دمرت أكثر من 2200 مبنى".

وعلق الملياردير الأمريكي إيلوم ماسك، مالك منصة "إكس" على تغريدة المرشح الرئاسي بالقول "بالتأكيد".

وفي وقت سابق ، لم يعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن على زيادة عدد ضحايا الحرائق في هاواي ، بينما ابتسم ولوح للصحفيين.

وتخطى عدد ضحايا الأزمة المناخية في هاواي مائة قتيل، وسط دمار كبير للمباني والمنشآت.