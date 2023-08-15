محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أنه وجود الثنائي عمرو الجنايني وخالد عبد العزيز فى منصب رئاسة القلعة البيضاء، بعد عزل مرتضى منصور بحكم قضائي.

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أتمنى وجود خالد عبدالعزيز وعمرو الجنايني فى رئاسة نادي الزمالك، لأنهما قادران على صناعة الفارق فى القلعة البيضاء".

وأضاف: "اللجان المعينة دمرت نادي الزمالك خلال السنوات الماضية، ويجب وجود مجلس إدارة مستقر".

وتابع "بالطبع حزين بسبب كل ما يحدث من مشاكل وأزمات داخل نادي الزمالك، والأمور المالية صعبة خلال الوقت الحالي".

واختتم : "لجنة حسين لبيب عملت بشكل جيد داخل النادي خلال وقت قصير، وإذا كان لديهم المزيد من الوقت لقدمت الكثير".