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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يسافر للمملكة قريبا.. نيمار يوقع عقود انضمامه لـ الهلال السعودي

نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، توقيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على عقود انضمامه لنادي الهلال السعودي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" نيمار إلى الهلال، توقيع الصفقة الآن، تم الانتهاء من جميع المستندات، وتم اجتياز الفحوصات الطبية بنجاح في وقت أمس الإثنين".

وأضاف:" من المتوقع أن يسافر نيمار إلى السعودية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وليس يوم الثلاثاء وفقًا للخطة الحالية".

واختتم:" تم الاتفاق على الصفقة، وأنضم  نيمار إلى الدوري السعودي".

كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن نيمار طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الصيف الحالي.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة انتقال في العالم.

نيمار الهلال باريس سان جيرمان فابريزيو رومانو الهلال السعودي

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