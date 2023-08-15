نمو الأجور الأساسية في بريطانيا وسط مخاوف بنك إنجلترا

سجلت الأجور الأساسية فى بريطانيا معدل نمو قياسيا جديدا ، حسبما أظهرت الأرقام ،اليوم الثلاثاء، مما زاد من مخاوف بنك انجلترا بشأن ضغوط التضخم طويلة الأجل حتى بعد 14 زيادة متتالية فى أسعار الفائدة.

أظهرت البيانات الرسمية بعض الإشارات الجديدة على التباطؤ في سوق العمل مع ارتفاع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.2٪ من 4.0٪ ، وهو أعلى مستوى منذ الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر 2021 وارتفع أسرع مما توقعه بنك إنجلترا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

لكن الزيادة البالغة 7.8٪ في الأرباح الأساسية - وهي أقوى بيانات سجلات تعود إلى عام 2001 - مثلت قوة دفع إضافية لارتفاع معدل التضخم في بريطانيا مع لجوء العديد من أرباب العمل إلى زيادة عروض الأجور للاحتفاظ بالموظفين أو جذبهم.

كما تسارع نمو الأجور السنوية بما في ذلك المكافآت ، حيث وصل إلى 8.2٪ ، وهو الأسرع خارج فترة جائحة الفيروس التاجي عندما شوه دعم الوظائف الحكومي البيانات.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادات أقل في كلا المقياسين للأجور.

ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو بعد بيانات يوم الثلاثاء. بلغت عائدات السندات الحكومية البريطانية لمدة عامين ، والتي تعتبر حساسة للتكهنات حول تغييرات سعر الفائدة لدى بنك إنجلترا ، أعلى مستوى لها في شهر واحد.

قال صامويل تومبس ، الخبير الاقتصادي في بانثيون للاقتصاد الكلي ، إن زيادات الأجور من المقرر أن تتباطأ في النصف الثاني من عام 2023.

وقال 'عادة ما تستغرق التغييرات في تشديد سوق العمل وقتًا لتغذي نمو الأجور ، وتشير العديد من مؤشرات المسح الآن إلى تباطؤ زيادات الأجور ، مضيفًا أنه يتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى إلى 5.5٪.

وقال تومبس: "الزخم في نمو الأجور لا يزال قوياً للغاية بحيث لا تستطيع اللجنة أخذ قسط من الراحة حتى الآن".

من المتوقع أن يتجاوز نمو الأجور معدل تضخم أسعار المستهلكين الذي من المتوقع أن يتباطأ إلى 6.8٪ في يوليو في البيانات التي من المقرر أن يصدرها مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء.

شهدت الأسواق فرصة بنسبة 55٪ تقريبًا أن تصل أسعار الفائدة المعيارية لبنك إنجلترا إلى 6٪ في أوائل عام 2024 ، ارتفاعًا من مستواها الحالي البالغ 5.25٪. يوم الاثنين ، بلغت فرصة ارتفاع الأسعار إلى هذا الحد حوالي واحد من كل ثلاثة.

وقال محافظ البنك أندرو بيلي في وقت سابق من هذا الشهر أن معدل نمو الأجور كان أعلى بشكل جوهري من توقعات البنك المركزي ، لكن بنك إنجلترا أشار أيضًا إلى أنه يقترب من إيقاف زيادات أسعار الفائدة مؤقتًا.

قد يشعر بيلي وزملاؤه بالراحة من بعض الإشارات التي تشير إلى تباطؤ في سوق العمل يتجاوز البيانات المتعلقة بالأجور.

بالإضافة إلى الارتفاع المفاجئ في معدل البطالة ، انخفض عدد الأشخاص العاملين بمقدار 66 ألفًا وامتدت الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2021 ، وانخفضت أيضًا بمقدار 66 ألفًا في الربع الأول إلى 1.02 مليون.

وأشارت بيانات كشوف المرتبات التجريبية من مكتب الضرائب والتي تأتي في الوقت المناسب أكثر من بيانات مكتب الإحصاء الوطني ولكنها عرضة لمراجعات كبيرة، إلى تراجع حاد في نمو الأجور في يوليو.

ومع ذلك ، ارتفع الخمول بسبب المرض طويل الأمد إلى مستوى قياسي جديد ، مما زاد من المشاكل التي يواجهها أصحاب العمل الذين يسعون لملء الوظائف الشاغرة ويزيد من الضغط على نمو الأجور.

وارتفع معدل الخمول - الذي يقيس الأشخاص عاطلين عن العمل ولا يبحثون عنه ، والذي يأمل بنك إنجلترا أن يراه - ارتفاعًا طفيفًا ، وهي أول زيادة خلال عام تقريبًا.

كما قفز نمو أجور القطاع العام إلى مستوى قياسي جديد ، مرتفعًا بنسبة 9.6٪ سنويًا في الأشهر الثلاثة حتى يونيو بما في ذلك المكافآت ، بعد سلسلة من الإجراءات الصناعية التي أدت إلى تحسين تسويات الأجور لبعض مجموعات العمال.

وقال شارون جراهام ، الأمين العام لمنظمة "اتحدوا الاتحاد" البريطانية: 'لا نخطئ ، فقد خاضت معركة دفع الأجور بشق الأنفس وهي بالتأكيد لم تنته بعد'.