عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بتكلفة 16.5 مليون يورو..

مياه الفيوم توقع عقود إنشاء محطات معالجة في كفر محفوظ واللاهون

صدى البلد

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، والمهندس محمد ابو العز رئيس مجلس إدارة شركة سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية عقد تنفيذ إنشاء محطة معالجة كفر محفوظ ، كما وقع رئيس مياه الفيوم والمهندس حسانين المملوك المدير العام لشركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية ( ايتوس ) عقد تنفيذ انشاء محطة معالجة اللاهون 

وذلك ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بالفيوم والممول من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية. البنك الأوروبىEBRD للاستثمار   EIBومرفق الاستثمار التابع للاتحاد الأوروبى NIF .

أوضح النجار أن الطاقة التصميمية لمحطة معالجة كفر محفوظ تبلغ ٣٠٠٠ م٣يوم بتكلفة تبلغ ٨.٩ مليون يورو ، وتتكون المحطة من مدخل ، أحواض تهوية ، أحواض تلامس الكلور، أحواض ترسيب نهائي ، فى حين تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة معالجة اللاهون ٥٥٠٠ م٣ يوم وتخدم عدد سكان يبلغ ٣٤٦٤٨ بتكلفة تبلغ ٧.٥ مليون يورور وتتكون احواض معالجة ابتدائية،  احواض معالجة بيولوجية عن طريق البرك المهواه ، أحواض ترسيب،   أحواض الكلور والتعقيم  ، أماكن تخزين الحمأة  مشيرا الى ان مدة تنفيذ  كل مشروع ٢٤ شهر   .

جاء ذلك بحضور كلا من المهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU ، المهندس عمر ناصر نائب نائب رئيس الوحدة ، العميد ياسر جلال مسئول السلامة والصحة المهنية بالوحدة ، المهندس عمر ابو العز مدير المشروعات و مصطفى الطباخ  المدير الادارى بشركة اسبكترا ، المهندس أحمد بهجت مدير التطوير ، المهندس محمد عناني مدير المشروعات بشركة ايتوس .

الفيوم مياه الفيوم اللاهون البنك الاوروبي لاعادة الاعمار NIF EBRD كفر محفوظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

مفيش كاميرات بعنابر النزيلات وإغلاق 43 سجنا قريبا|بيان مهم للقومي لحقوق الإنسان

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

منعا للنصب .. تعرف على قائمة المعاهد المعتمدة رسمياً في مصر

قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

موافقة مشروطة.. انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة حقيقة أم حيلة كولومبية؟

ترشيحاتنا

بعد 76 عامًا من خروج بريطانيا.. مودي يعد الهنود بجعلهم بين الـ3 الأوائل بالعالم

5 أسواق جديدة.. الدولة تنفذ خطة لاستعادة المشهد الحضاري بمحافظات الجمهورية

«فيس بوك» فضحه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع من شرفة منزله بالزيتون

خروج عدة مظاهرات لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام ضد ظلم الاحتلال الإسرائيلي

تمارس السحر والشعوزة .. القبض على أدمن صفحات مشبوهة على فيسبوك

أحمد العوضي ينقذ 4 أشخاص من الغرق بالساحل الشمالي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج الأملاح في الجسم .. أحرص على أتباع هذه النصائح

بعد أسابيع من احتراقها.. حادث مأساوي في أكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا

فيديو مروع.. ثور يعتدي على مصارعه بوحشية في إسبانيا

كرة نار صعدت للسماء.. هل حرائق غابات هاواي القاتلة مُفتعلة ؟

فيديو

انهيار الذهب من جديد والسعر الحقيقي للدولار بالبنوك | شاهد

المخيف.. انتقال محمد شريف إلى الدوري السعودي .. فيديوجراف

لعنة المال في عين شمس أشعل النار في شقيقته وأولادها و 11 آخرين

تفاصيل رحلة شفاء بيلا حديد من مرض مُزمن.. معلومات صادمة عنه|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ