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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم حسن بشير يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم حملة فرعون

حملة فرعون
حملة فرعون

نشر المؤلف كريم حسن بشير عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، منشور كشف فيه عن تفاصيل جديدة  عن فيلم “ حملة فرعون ” . 

وقال كريم حسن بشير : بما إنى بتريق كتير على حملة فرعون حابب أوضح نقطة ماقولتهاش قبل كده الفيلم فى البداية كان قصة بيتر ميمى وكلمنى عشان أكتب السيناريو بتاعه وفعلا كتبته وكان سيناريو جيد أعتقد وبعد كده حصل خلافات بين بيتر ميمى والشركة المنتجة وجه محمد سامى وإتكتبت نسخة من جديد أعتقد برضه إنها كانت جيدة . 

وأضاف كريم حسن بشير :  وبعد كده حصل خلافات بين محمد سامى والشركة المنتجة وجه رؤوف عبد العزيز فى ظروف صعبة عشان يصور الفيلم وإتطلب منى من المنتج تعديلات على الفيلم ما حبتهاش ورفضتها وجاب مؤلف تانى يعمل التعديلات وإسمه موجود على التتر ولما شوفت الفيلم لاقيت بالظبط مشهدين ليا أنا اللى كاتبهم وبعض جمل حوارية وأصبح الشىء الوحيد اللى بيربطنى بالفيلم إنى إسمى مكتوب عليه. 

فيلم "حملة فرعون" بطولة "عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز".

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