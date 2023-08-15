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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة طرق الأبواب.. قومي المرأة بالمنيا ينظم 5700 زيارة استهدفت 12150 مواطنا

قومي المرأة بالمنيا
قومي المرأة بالمنيا ينظم حملة طرق الأبواب

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة" بعدد من قرى مراكز المحافظة  تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وذلك في إطار تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

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وأوضحت دكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن الحملة يتم تنفيذها بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة تمكين الفتيات، وعدد من القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام، حيث تستهدف الوصول إلى 12150 من أبناء المحافظة (سيدات ـ رجال ـ أطفال) ويتم تنظيمها بمراكز (مطاي ـ بنى مزارـ سمالوط ـ المنياـ ملوى) بعدد 5700 زيارة.

يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت في أول أغسطس الجارى، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري مبادرة "حياة كريمة " ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من قري خارج المبادرة .
 

أهداف التنمية المستدامة اهداف التنمية أسامة القاضي محافظ المنيا اللواء اسامة القاضي القومى للمرأة لتنمية المستدامة

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