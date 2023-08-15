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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كتل هوائية من أوروبا.. مفاجأة سارة من الأرصاد لـ المواطنين.. فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة وإن البلاد تشهد تحسنا في درجات الحرارة منذ أيام.

 

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تحسن درجات الحرارة

وأكدت الدكتورة  إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسنا في الأحوال الجوية، للأسبوع الثاني على التوالي.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية أن البلاد تشهد درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية، وأن البلاد في المساء تشهد هواء ونسمات مميزة.

ولفتت إلى أن البلاد في الساعات الصباحية تشهد شبورة، وهناك تحسن كبير في الأحوال الجوية، مستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن الفترة المقبلة، لن يكون هناك موجة حارة، ولكن الموجة الحارة ستكون يوم أو يومين فقط، وأن الموجة التي تستمر لمدة أسبوع لن تتكرر.

أجواء صيفية معتدلة 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة فى التحسن بالأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الاجواء صيفية معتدلة فترات النهار والليل، ومازلنا نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، إلى جانب إمتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري من المتوقع أن تصل إلى 33 درجة مئوية فى الظل، والمحسوسة تصل إلى 35 درجة، وبالتالي الطقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة، ونشعر بها أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، لافتة إلى أن الأجواء معتدلة تماما معظم أنخاء الجمهورية، خاصة مع وجود نشاط للرياح فى معظم محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم 

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار التحسن في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

يظل الطقس اليوم، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد،وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، سيشهد خلال ساعات الصباح ظهور سحب منخفضة على عدة مناطق، تساعد على تلطيف الأجواء.

وتنشط الرياح أيضا خلال الطقس اليوم على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

حالة البحر الأبيض المتوسط والأحمر 

وحول حالة البحر المتوسط، يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، بينما البحر الأحمر مضطرب ودرجات الحرارة منخفضة، بينما تكون الملاحة البحرية مضطربة خلال الطقس اليوم، على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمتار.

وتشهد مناطق جنوب سيناء  وسلاسل جبال البحر الأحمر، خلال الطقس اليوم، أمطارا خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق بنسبة 30%، بينما مناطق شمال الصعيد، تشهد خلال الطقس اليوم، نشاطا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

الأرصاد الأرصاد الجوية اخبار التوك شو درجات الحرارة الطقس

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