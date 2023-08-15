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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 3400 قطعة ملابس على المستحقين بـ10 قرى في كفر الشيخ

جانب من المعرض
جانب من المعرض

نظمت جمعية الأورمان بكفر الشيخ، معرض ملابس مجاني، لأهالي 10 قرى، بمركز الرياض، ضم 3400 قطعة ملابس، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وعادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ.

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وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركة المجتمعية لكل المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنهم جمعية الأورمان.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدعم أهالينا بكل قرى ونجوع محافظة كفر الشيخ، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتماشيا مع دور الدولة المصرية في دعم غير القادرين.

وقال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إن الجمعية نظمت معرضاً  للملابس مجانا لأهالي 10 قرى بمركز الرياض، وهي قرية الرغامة وقرية أبورية وقرية الشهاينة وقرية أبو زهرة وقرية حوين وقرية شمس الدين وقرية تل الكوم وقرية زهران وقرية البرية وقرية المثلث مركز الرياض كفر الشيخ، وجرى توزيع 3400 قطعة ملابس على المستحقين من أهالي تلك القرى.

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