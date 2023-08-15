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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار سيول سانت كاترين لليوم الثاني

سيول سانت كاترين
سيول سانت كاترين

استمرت سيول سانت كاترين لليوم الثاني علي التوالي متجه نحو قرية الطرفة و فيران وقد عمت الفرحة بدو وديان سانت كاترين وخرجوا للاحتفال بسقوط الأمطار والسيول.

 

وقال محمد حسن الدليل البدوي في سانت كاترين إن السيول اتجهت من منطقة الواطية لمنطقة الطرفة وهي سيول قوية ولكنها تسير في مجراها الطبيعي.

 

ومن جانبه أكد المهندس اشرف النمر مدير مركز بحوث الموارد المائية بجنوب سيناء.

 

السدود احتجزت كميات كبيرة من المياه وخاصة سد إعاقة طريق سانت كاترين نويبع وقام السد بحماية الطريق والتجمعات البدوية الموجودة خلف السد  وكذلك سد وادي المره بطريق السعال .

وكانت تعرضت  مدينة سانت كاترين لطقس سيئ  وموجة من الرياح الشديدة وامطار وسيول بالمنطقة الواطية بالقرب من كمين النبى صالح.

حيث شهدت المدينة اليوم  سحب وغيوم وأمطار شديدة أدت  إلى سيول بالمنطقة الواطية بالقرب من كمين النبى صالح فى اتجاه منطقة الطرفة .

 

وقد أعلنت مدينة سانت  حالة الطوارئ ويتم المرور  على كافة الطرق للتأكد من عدم تأثيرها بمياه الأمطار مؤكدا أن السيول تسير فى مجرها الطبيعى وفى البحيرات الصناعية التى أنشأت لهذا الغرض لحجز كميات مياة الامطار وعدم وصولها إلى المدينة أو خروجها عن مسارها الطبيعى.

ورفعت المدينة درجات الاستعداد تحسبا لزيادة الأمطار والسيول فى الفترة القادمة، وتم الاستعداد بالمعدات الثقيلة لرفع الطمى من على الطرق نتيجة آثار السيول والأمطار.

سيول اليوم الثاني

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سيول كاترين الطرفة سانت كاترين

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