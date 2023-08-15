عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخماد حريق منزل في بني سويف

صدى البلد

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، اليوم الثلاثاء، حريقا شب في منزل مكون من طابق واحد، بشرق النيل في مركز بني سويف، دون وجود خسائر بشرية أو إصابات، وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، وحصر الخسائر.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد نشوب حريق في منزل بشرق النيل بمركز بني سويف قرب محور عدلي منصور، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

توقيع بروتوكولي تعاون.. رئيس جامعة بني سويف يجتمع باللجنة العليا للوافدين

نائب محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع الدواجن


ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، وتبين أن الحريق شب في منزل بالقرية دون وجود خسائر بشرية أو إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، كذلك تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

ببنى سويف بمديرية أمن بنى سويف بني سويف امن بنى سويف تحرر محضر بالواقعة جامعة بنى سويف رئيس جامعه بني سويف محافظ بني سويف مديرية امن بنى سويف مدير أمن بني سويف مركز بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

مش هيلغي بطاقة التموين .. 4 استخدامات لـ الكارت الموحد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

موضوعات متعلقة

نائب محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع الدواجن

ترشيحاتنا

رئيس القومية للأنفاق: نستهدف 15 مليون راكب شهريا

بوريل يطالب إيران بالإفراج الفوري عن الأوروبيين المحتجزين

بعد العثور على رفات طفل من القرن ال17..مادلالة هذا الكشف وعلاقته بمصاصي الدماء؟

الأمير هاشم نائبًا للملك عبدالله| من هو فتى الأردن صاحب ال 18 ربيعًا ؟

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

خطوة بخطوة.. نكشف الطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

فيديو

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ