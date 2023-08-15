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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة .. نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق فعاليات مبادرة أنت الحياة بالعياط

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

تفقد أبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، فاعليات مبادرة " أنت الحياة " التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية برنشت بمركز العياط خلال الفترة من 15 حتى 20 أغسطس.

 تعتبر فاعليات أنت الحياة، فاعلية تنموية كبري بالتعاون مع الجهات المعنية ( وزراة الصحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة وجامعه القاهرة و جامعه المنوفية ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار و صندوق مكافحة الأدمان و المجلس القومي للمرأة ) من أجل التوعية بكافة مستوياتها وأنواعها ولكل الفئات بمختلف أعمارها. 

وتشمل الفعاليات أيضا قوافل طبية من كلية طب بشري جامعة المنوفية  ( مختلف التخصصات ) وقافلة طبية من كلية طب أسنان جامعه القاهرة وورش عمل حرفية وقافلة أمتحانات فورية ( محو الأمية ) وتوعية للسيدات، ملتقى توظيف وتدريبات خاصة بسوق العمل ومعرض كتاب وفعاليات للأطفال ومسرح.

والتقي نائب المحافظ خلال الفعاليات بعدد كبير من مواطني القرية لبحث شكاواهم ومطالبهم.

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الهيئة العامة لمحو الأمية الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار الشباب والرياضة المجلس القومى للمرأة جامعة المنوفية جامعة القاهرة صندوق مكافحة الإدمان مبادرة أنت الحياة محو الأمية وتعليم الكبار مكافحة الإدمان وزارة الشباب والرياضة

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