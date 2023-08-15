حياة كريمة .. نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق فعاليات مبادرة أنت الحياة بالعياط

تفقد أبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، فاعليات مبادرة " أنت الحياة " التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية برنشت بمركز العياط خلال الفترة من 15 حتى 20 أغسطس.

تعتبر فاعليات أنت الحياة، فاعلية تنموية كبري بالتعاون مع الجهات المعنية ( وزراة الصحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة وجامعه القاهرة و جامعه المنوفية ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار و صندوق مكافحة الأدمان و المجلس القومي للمرأة ) من أجل التوعية بكافة مستوياتها وأنواعها ولكل الفئات بمختلف أعمارها.

وتشمل الفعاليات أيضا قوافل طبية من كلية طب بشري جامعة المنوفية ( مختلف التخصصات ) وقافلة طبية من كلية طب أسنان جامعه القاهرة وورش عمل حرفية وقافلة أمتحانات فورية ( محو الأمية ) وتوعية للسيدات، ملتقى توظيف وتدريبات خاصة بسوق العمل ومعرض كتاب وفعاليات للأطفال ومسرح.

والتقي نائب المحافظ خلال الفعاليات بعدد كبير من مواطني القرية لبحث شكاواهم ومطالبهم.

IMG-20230815-WA0020

IMG-20230815-WA0019

IMG-20230815-WA0017

IMG-20230815-WA0021

IMG-20230815-WA0018

IMG-20230815-WA0016

IMG-20230815-WA0012

IMG-20230815-WA0015

IMG-20230815-WA0013

IMG-20230815-WA0006

IMG-20230815-WA0014

IMG-20230815-WA0008

IMG-20230815-WA0007

IMG-20230815-WA0010

IMG-20230815-WA0011

IMG-20230815-WA0009