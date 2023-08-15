فتح المغيث للإمام السخاوي.. الازهر يقدم أخر محاضرة للكتاب بعد 10 سنوات شرح

يختتم الأزهر الشريف، غدا الأربعاء، شرح كتاب «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» لشمس الدين السَّخاوي، بعد 240 محاضرةً طيلةَ 10 سنوات.

ويتولى شرح المحاضرة الأخيرة، الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ويتضمن برنامج المجلس الحديثي، لختم كتاب "فتخ المغيث" للإمام السخاوي، افتتاحية لتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية للدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء.

كما سيتم إجازة الحاضرين وختم المجلس الحديثي، وقراءة خواتيم كتاب "فتح المغيث" للإمام السخاوي، مع الدكتور أحمد معبد عبد الكريم.

كما يلقي الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة الأزهرية، كلمة عن جهود أروقة الجامع الأزهر في القاهرة والمحافظات، وكذلك كلمة للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

بدأت رحلة قراءة وشرح كتاب "فتح المغيث" للحافظ السخاوي، في صباح يوم السبت 28 جمادى الأولى سنة 1435هـ الموافق 29/ 3 / 2014م، في الرواق العباسي بالأزهر الشريف، وبعد أن انتهى شيخ المحدثين في الديار المصرية من قراءة آخر درس في القدْر الذي شرحه من كتاب "تدريب الراوي" للحافظ السيوطي = شرع الشيخ بعده مباشرة في إقراء أول درس من كتاب "فتح المغيث" للحافظ السخاوي.



سلسلة علوم الحديث للدكتور أحمد معبد

تلقَّى الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، علوم الحديث على جماعة من أهل العلم:

منهم الشيخ محمد محمد السماحي (ت. 1404هـ) صاحب «المنهج الحديث في علوم الحديث»، و«غيث المستغيث في مصطلح الحديث»، و«أبو هريرة في الميزان»، قرأ عليه شيخنا «فتح المغيث» للسخاوي، أو أكثره، قراءة درسٍ وليس له منه إجازة.

وهو يروي بالإجازة عن محمد حبيب الله ما يأبى الشنقيطي (ت. 1363هـ) وله مؤلفات كثيرة في الحديث وعلومه؛ كـ«زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم»، و«هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث»، وغير ذلك من أثباته.

وهو يروي بالإجازة عن محمد بن جعفر الكتاني (ت. 1345هـ) صاحب «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السُّنَّة المُشرَّفة».

وهو يروي عن محمد جمال الدين القاسمي (ت. 1332هـ) صاحب «قواعد التَّحْديث في فنون مصطلح الحديث»، وغيره من مؤلفاته الحديثية.

وهو يروي عن محمد بن محمد بن عبد الله الخاني (ت. 1316هـ) بالسماع والإجازة لـ«حاشية» عطية الأجهوري على «المنظومة البيقونية».

وهو يروي عن عبد الرحمن بن محمد الكزبري (ت. 1262هـ) وله رسالة في مصطلح الحديث.

وهو يروي عن محمد مرتضى الزبيدي (ت. 1205هـ) وله «بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب»، وغيره من مؤلفاته الحديثية.

وهو يروي عن محمد بن أحمد بن سالم السفاريني (ت. 1188هـ) وله «المُلَح الغرامية بشرح منظومة ابن فرح اللامية».

وهو يروي سماعًا وإجازة عن إسماعيل بن محمد العجلوني (ت. 1162هـ) صاحب «الفيض الجاري شرح صحيح البخاري» وقد افتتحه بمقدمة نافعة في مصطلح الحديث.

وهو يروي قراءة وإجازة عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي البعلي (ت. 1126هـ) قرأ عليه «نزهة النظر» لابن حجر، و«فتح الباقي» لزكريا الأنصاري.

وهو يروي قراءة وإجازة عن نجم الدين محمد الغزي (ت. 1061هـ) قرأ عليه «الألفية» للعراقي.

وهو يروي عن أبيه بدر الدين محمد الغزي (ت. 984هـ) وله «الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد» مشحون بالفوائد الحديثية.

وهو يروي عن شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلَّاني (ت. 932هـ) صاحب «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» وفيه مقدمة نفيسة في علوم الحديث، وله «مباهج الهداية لمعالم الرواية» شرح على منظومة «الهداية» لابن الجزري.

وهو يروي عن شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت. 902هـ) وله «شرح التقريب والتيسير»، و«فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»، و«الغاية في شرح الهداية» قراءة عليه لبعض «الفتح» و«الغاية».