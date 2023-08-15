عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معهد إعداد القادة "للشباب": عمر ما الدنيا كانت سهلة ومليانة تحدي

الدكتور كريم همام
الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان

تحدث الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان عن نشأته ذاكرا أن والده كان دكتورا جامعيا وحصل على الدكتوراه من ألمانيا وكان مقيما خارج مصر فترات طويلة، وكان ملتحقا بكلية الخدمة الاجتماعية وكان مسئولا عن الأنشطة الطلابية داخل الجامعة.

وأضاف همام خلال لقائه بالاعلامي “أيمن عدلي” لاخبار مصر من برنامج" كنوز الوطن"،  أنه كان محبا للقراءة   منوها إلى أن الإنسان يكسب مهارات القيادة عن طريق المحيطين وزيادة  في المعارف  وأكتساب الخبرات.

همام: يجب على الشباب إثقال مهاراتهم وتنمية قدراتهم وعدم الاستسلام

ولفت مدير معهد إعداد القادة بحلوان، إلى أنه عمل في الكثير من الأعمال والأنشطة مؤكدا أن الفكر العلمي مسيطر على تفكيره وأنه على الرغم من تفوقه الدراسي وأنه كان يطمح بعمله كمعيد للكلية إلا أن طموحه لم يتحقق مما سبب له صدمة كبيرة في هذا الوقت مؤكدا أنه لم يستسلم و عمل بمهنه باحث ومساعد لدكتور الجامعة في تحضير المادة الجامعية قائلا "عمر ما الدنيا كانت سهلة الدنيا مليانة تحدي" ويجب على الشباب إثقال مهاراتهم وتنمياتها وعدم الاستسلام.

دكتورا جامعيا كريم همام الدكتور كريم همام أكتساب الخبرات دكتور الجامعة الدنيا مليانة تحدي عمر ما الدنيا كانت سهلة الشباب معهد اعداد القادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

مش هيلغي بطاقة التموين .. 4 استخدامات لـ الكارت الموحد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

ترشيحاتنا

عماد الدين حسين: بعض الأمور في الحوار الوطني عليها توافق

رئيس القومية للأنفاق: نستهدف 15 مليون راكب شهريا

بوريل يطالب إيران بالإفراج الفوري عن الأوروبيين المحتجزين

بعد العثور على رفات طفل من القرن ال17..مادلالة هذا الكشف وعلاقته بمصاصي الدماء؟

الأمير هاشم نائبًا للملك عبدالله| من هو فتى الأردن صاحب ال 18 ربيعًا ؟

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

فيديو

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ