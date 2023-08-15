معهد إعداد القادة "للشباب": عمر ما الدنيا كانت سهلة ومليانة تحدي

تحدث الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان عن نشأته ذاكرا أن والده كان دكتورا جامعيا وحصل على الدكتوراه من ألمانيا وكان مقيما خارج مصر فترات طويلة، وكان ملتحقا بكلية الخدمة الاجتماعية وكان مسئولا عن الأنشطة الطلابية داخل الجامعة.

وأضاف همام خلال لقائه بالاعلامي “أيمن عدلي” لاخبار مصر من برنامج" كنوز الوطن"، أنه كان محبا للقراءة منوها إلى أن الإنسان يكسب مهارات القيادة عن طريق المحيطين وزيادة في المعارف وأكتساب الخبرات.

همام: يجب على الشباب إثقال مهاراتهم وتنمية قدراتهم وعدم الاستسلام

ولفت مدير معهد إعداد القادة بحلوان، إلى أنه عمل في الكثير من الأعمال والأنشطة مؤكدا أن الفكر العلمي مسيطر على تفكيره وأنه على الرغم من تفوقه الدراسي وأنه كان يطمح بعمله كمعيد للكلية إلا أن طموحه لم يتحقق مما سبب له صدمة كبيرة في هذا الوقت مؤكدا أنه لم يستسلم و عمل بمهنه باحث ومساعد لدكتور الجامعة في تحضير المادة الجامعية قائلا "عمر ما الدنيا كانت سهلة الدنيا مليانة تحدي" ويجب على الشباب إثقال مهاراتهم وتنمياتها وعدم الاستسلام.