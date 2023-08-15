أشرف زكي عن مكالمته مع عادل إمام: "قالي تعالى كل لقمة عندي"

طمأن الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشعب المصري على الحالة الصحية للفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه في حالة جيدة جدا: "اتصلت به منذ أيام قليلة، وقلت له إننا نفتقده فدعاني إلى زيارته".

وأضاف "زكي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "قالي تعالى كل لقمة عندي واطمأن على أسرتي بالأسماء ولم يغلق الاتصال إلا بعدما سألني عن يوم محدد أزروه فيه، فقلت له إنني مشغول بمهرجان القاهرة للدراما وسأزوره".

وتابع: "الأستاذ رامي إمام والأستاذ محمد عادل إمام كانا يشاركان في تصوير فيلم ابن نسب، وكانا يوصلان الليل بالنهار حتى ينهوا التصوير، كما أن ابنتي مساعد مخرج في الفيلم، ورامي إمام عندما أتصل به فإنه يجيبني على الفور أو يتصل بي عندما ينتهي من أداء أعماله، والتقيته أكثر من مرة في الأيام الماضية".

https://www.youtube.com/watch?v=9klvaAhtxnQ