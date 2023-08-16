عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

بفستان مبهج.. بشرى تستعرض أناقتها على البحر

txt

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في عمان

تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع توب ذا أكمام مكشوفة بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أكملت سارة سلامة إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الأنيقة التي زادت من جاذبيتها و منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها وارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.

سارة سلامة إطلالات سارة سلامة اطلالة سارة سلامة الفنانة ​سارة سلامة الفنانة الشابة سارة سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

تحقيق جديد.. طلب عاجل من حسين الشحات بشأن عقوبة الشيبي

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

موضوعات متعلقة

بفستان مبهج.. بشرى تستعرض أناقتها على البحر

علامات شائعة.. أعراض متحور كورونا الجديد

انهارت من البكاء.. تفاصيل صادمة عن سبب وفاة زوج الشيف هالة فهمي

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في عمان

على الموضة .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

هل يمكن أن يصاب الأطفال بـالخرف؟ .. معلومات لا تعرفها من قبل

طريقة عمل طاجن مكرونة بالكفتة.. مذاق لا يقاوم

ترشيحاتنا

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بملابس رياضية |شاهد

مديون بربع مليار.. مفاجأة صادمة بشأن الإسماعيلي

شاهد هطول الأمطار على سانت كاترين .. فيديو

هل ترشحت قبل ذلك.. متحدثة البيت الأبيض تثير جدلًا بمنشور باسم الرئيس الأمريكي

بعد أنباء رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. مجدي عبدالغني يطرح سؤالاً مثيرًا للجمهور

مجلس الوزراء السعودي يوافق على إنشاء هيئة للتأمين .. وهذه أهدافها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأطفال والكبار.. كيف يمكن علاج السخونة؟

سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

خبير تغذية يكشف عن مخاطر وفوائد كبدة الدجاج

انتهت يا كلوب| محمد صلاح يحسم قراره لهذا السبب .. التفاصيل

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ