سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع توب ذا أكمام مكشوفة بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أكملت سارة سلامة إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الأنيقة التي زادت من جاذبيتها و منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها وارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.