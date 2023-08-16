تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 584 شاحنة و 146 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 295 شاحنة و 72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع ، 289 شاحنة و 74 سيارة .



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل ، بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و 150 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج ، ايلة و سينا . كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينتين NOUR I و PROGATH A ومغادرة السفينة تراست وعلي متنها 5600 طن دقيق تصدير إلى اليمن .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1180 راكب بموانيها .

