رئيس جامعة السويس يتفقد المشروعات الإنشائية

قام اليوم الدكتور علي حسين عطا رئيس الجامعة السويس بجولة تفقدية لبعض المشروعات الإنشائية بالجامعة يُصاحبه أ.د. أشرف محمد حنيجل عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومندوبي بنك الاستثمار القومي السادة أ. نهاد فاروق مكي مدير عام الخدمات العامة، أ. سارة صلاح بدر باحث جامعة السويس بالبنك، أ. عبدالفتاح طارق مصرفي ثالث بالبنك بحضور أ. منى سمير مصطفى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية؛ لمتابعة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية لجامعة السويس للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

حيث قام رئيس الجامعة والوفد المرافق بزيارة المستشفى التعليمي، المدينة الجامعية الجديدة، ومجمع المعامل المركزية… وقد أعرب الحضور عن رضاهم عن مدى التطور الحادث في هذه الإنشاءات ورضاهم بمستوى التقدم في إنجاز هذه الإنشاءات.

وقد صرح رئيس الجامعة أن هذه المشروعات يرجع الفضل في وصولها للمستوى الحالي لمجهودات الأستاذ الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس الجامعة السابق، كما أشار سيادته إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى الوقوف على مدى التقدم في مشروعات الجامعة تمهيدًا لاستكمال هذه المشروعات.

كما أوضح سيادته إلى أن مشروع المستشفى الجامعي يقع على مساحة ٤٠ ألف متر ٢ ، ويضم مباني ( المستشفي الرئيسي، مبنى الخدمات، خزان المياه والحريق) بعدد ٢٦٠ سرير- ١٥ غرفة عمليات (١٣ عمليات + ٢ مناظير) - ٢٦ سرير طوارئ- ٢٢ سرير غسيل كلوي - ٢٣ سرير عناية مركزة - ٢٥ حضانة أطفال - ١٧ عيادة خارجية - ٦ معامل تحاليل - ٦ عرفة أشعة.

كما أوضح رئيس الجامعة إلى أن المدينة الجامعية الجديدة من المستهدف أن تتكون من ثلاثة مباني سكنية (مبنى اقتصادي ، ٢ مبنى استثماري) المبنى الاقتصادى يتكون من ٣٠٠ غرفة تسع ٩٠٠ طالب وطالبة، فضلًا عن صالات الطعام والمجمعات الخدمية، ويحتوي المبنى الاستثماري على ٩٦ غرفة تسع ١٩٠ طالب وطالبة. وكشف رئيس الجامعة عن جاهزية المدينة لاستقبال حوالي ٤٠٠ طالب موزعين على حوالي ١٤٠ غرفة مع بداية العام الجامعي الجديد كمرحلةٍ أولى.

وفيما يتعلق بمبنى المعامل المركزية لكلية العلوم فيتكون من أربعة أدوار تحوي معامل بحثية ومعامل طلابية وعدد من المدرجات والقاعات الدراسية وقاعة السمينار . وفي ختام الزيارة وجه رئيس الجامعة الشكر لوفد بنك الاستثمار القومي لما قدموه من مجهودات ساهمت في تطوير المشروعات بجامعة السويس على مدار الأعوام