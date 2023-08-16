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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صفقة رابحة.. أرخص موبايل سامسونج بمواصفات مميزة لمحدودي الدخل

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A13

يسعى الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية إلى اقتناء هواتف مميزة يمكنها الجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب الذي يتوافق مع قدراتهم المادية، ونظرا لأن ارتفاع أسعار الهواتف أصبح يشكل عبئا كبيرا، فإن اختيار هاتف بسعر مناسب يعد عملية صعبة. 

 

وتوفر عددا من الشركات الكبرى مثل سامسونج وأوبو وشاومي اختيارات متنوعة للمستخدمين خاصة من الشباب ومحدودي الدخل، حيث تقدم هواتف بإمكانات كبيرة مع سعر مناسب للغاية، ومن بين هذه الهواتف يأتي Galaxy A13 من شركة سامسونج والذي يعد صفقة رابحة لراغبي الشراء. 

 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A13، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 ×  1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.


ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A13، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويحتوي هاتف Galaxy A13 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع  USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأبيض والأزرق والأسود والوردي. 

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A13، بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A13 في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف و 25 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

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