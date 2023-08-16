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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً| تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن حالة الطقس.. وانفراجة في أزمة السجائر بداية من اليوم

صدى البلد

حرصًا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرّام، يقدّم موقع صدى البلد موجزًا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء..

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