العراق.. 16 ضربة جوية استباقية ضد داعش في كركوك

وجهت القوات الأمنية العراقية ضربة جوية استباقية لفلول تنظيم داعش الإرهابي الثلاثاء، في محافظة كركوك شمالي البلاد، وذلك لشل قدرته على استعراض قوته وإثبات وجوده بعد إعلانه اسم زعيمه الجديد أبو حفص الهاشمي القرشي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لخلية الإعلام الأمني أن "صقور الجو نفذوا بواسطة طائرات إف 16 ضربة جوية ناجحة بوادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك"، مبينا أن الضربة أسفرت عن تدمير وقتل من بداخله من عناصر إرهابية.

وأكد البيان أن القطاعات الأمنية ستواصل عملياتها النوعية والاستباقية ضد ما تبقى من العناصر الإرهابية المنهزمة و"لن يكون لها مكان في أرض وطننا الطاهر".