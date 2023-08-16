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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يستعرض آليات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها

محافظ أسيوط يستعرض
محافظ أسيوط يستعرض آليات توفيق أوضاع الكنائس

استعرض اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، آليات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، وفقًا للقانون الصادر بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس. 

وأكد أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أحمد عز، مدير الشئون الدينية بالمحافظة.

تناول اللقاء استعراض بعض الطلبات المقدمة من مسئولي الطوائف المسيحية بشأن إحلال وتجديد بعض مباني الكنائس والمباني الخدمية التي صدر لها قرارات هدم وإعادة بناء بعد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة قانونًا، واستكمال اشتراطات الحماية المدنية، فيها ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفيق الأوضاع.

وأكد محافظ أسيوط تطبيق جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، والمقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، وذلك في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

ولفت إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتقنين أوضاع المنشآت الكنسية والمباني التابعة لها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.

وأشار المحافظ إلى دعمه الكامل لتسهيل جميع الإجراءات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وسرعة توفيق أوضاع الكنائس في إطار القوانين المنظمة لهذا الشأن.

وشدد على ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة لتقنين الأوضاع وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والانتهاء من الملاحظات الفنية ومتابعة الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لمراجعة منظومة الحماية المدنية وقواعد السلامة.

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ووجه اللواء عصام سعد بضرورة التواصل بين مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية، ومراجعة وتوفير جميع وسائل الامان والسلامة والحماية المدنية بالكنائس، وتطبيق جميع الاشتراطات الخاصة ورفع كفاءة تأمين الكنائس القائمة وملحقاتها من أخطار الحريق للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، وإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية من الحماية المدنية والتخطيط العمراني ورؤساء المدن والإدارات الهندسية لإسراع الخطى في إجراءات الكنائس غير المستوفاة لبعض الشروط من أجل ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.

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