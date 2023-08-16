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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيف تنجو من تيار السحب| الأرصاد: احذروا القاتل المجهول على الشواطئ

تيار السحب - القاتل
تيار السحب - القاتل المجهول

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، مقطع فيديو توضيحيا تحت عنوان "تيار السحب.. القاتل المجهول"، يتحدث عن فترات التحذير على العديد من الشواطئ الرملية.

أين يظهر تيار السحب؟

وكشفت هيئة الأرصاد، من خلال الفيديو التوضيحي الذي نشرته عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، طبيعة تيارات السحب وكيف يتم تمييز أماكنها، وأيضا ماذا نفعل حين نقع داخل هذا التيار.

وقالت هيئة الأرصاد، إن تيار السحب يحدث في معظم الشواطئ الرملية ويبدأ من عمق متر تقريبا، حين تجتاح المياه التي تتدفق مع الأمواج وتعود مرة أخرى إلى داخل البحر، فترجع المياه عن طريق أي قناة رملية كأنها نهر يتحرك بسرعة داخل البحر.

وأشار إلى أن تيار السحب يكون تيارا مائيا شديدا أسرع من أي سباح أوليمبي، ويأخذ أي شيء في طريقه إلى داخل البحر.

تيار السحب 

وحول التساؤل عن كيفية معرفة تيار السحب، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الماء يظهر أهدأ من المناطق المحيطة، وقد يظهر معكرا بالرمل أكثر من المناطق المحيطة، وفي أغلب الأحيان تظهر المياه بلون أغمق مما حولها.

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وأيضا قد يظهر الزبد المتكون على سطحه بكثافة عن المناطق المحيطة به، وتكون المنطقة ليس بها أمواج على الرغم أن ما يحيط بها به أمواج.

نصائح النجاة من تيار السحب على الشواطئ

إذ ماذا نفعل إذا وقعنا في منطقة السحب؟

قالت هيئة الأرصاد، إنه يجب أن يهدأ الشخص تماما، ولا يسبح باتجاه الشاطئ، ولكن يفضل أن يسبح مع التيار أولا، ثم يسبح بشكل موازٍ مع الشاطئ حتى يخرج من منطقة السحب، وبعد ذلك يستطيع أن يسبح مع الأمواج باتجاه الشاطئ.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية هذا الفيديو التوضيحي، بعد حالات الغرق المتكررة التي حدثت على مدار الفترة الماضية، خلال موسم الصيف على بعض الشواطئ المصرية، وحدثت لأشخاص ذوي مهارة عالية في السباحة، ولكن لم يستطيعوا النجاة دون معرفة أسباب الغرق.


 

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