طبيبة تحذر من مرض خطير يصيب الفراخ ويحول لونها إلى الأخضر

حذرت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين المواطنين من شراء الفراخ كبيرة الحجم ، لأنها قد تكون مصابة بمرض العضلة الخضراء .. ونشرت علي صفحتها علي الفيسبوك :

احذروا ظاهرة العضلة الخضراء green muscle syndrome عند الفراخ وهي عبارة عن اعتلال في العضلات العميقة للصدر (منطقة الموزة) ولتكون غالبا في الفراخ ذات الأحجام الكبيرة أو الفراخ سريعة الحركة بأجنحتها مما يساعد على عدم تدفق الأكسچين لتلك العضلة وبالتالي تليفها ، فيظهر عليها لون احمر داكن أو رمادي لو في الغالب أخضر ويصاحبها رائحة كريهة ... ولا يمكن معرفة هذا الاعتلال الا بعد تقطيع الفرخة حتى لا نظلم صاحب المحل.

وذكرت أن الحكم في حالة وجود لون أخضر في الفراخ عند تقطيعها هو الاستغناء عن ذلك الجزء فقط واستهلاك باقي الفرخة.

ما هو مرض العضلة الخضراء عند الفراخ ؟

اللون الأخضر فى الفراخ يظهر عادة فى الطيور ذات الأوزان الكبيرة " ٣ أو٤ " كيلو على الأقل، ويتمركز عادة اللون الأخضر فى منطقة الصدر، ويرجع هذا لإصابة الفراخ بمرض green muscle أو مرض العضلات الخضراء باللغة العربية.

وهو إصابة الدجاج بما يسمى مرض العضلة الخضراء ” green muscle disease ” أو اعتلال عضلة الصدر الداخلية “deep pectoral myopathy or DPM”

كيفية التعرف على الدجاج المصاب بهذا المرض؟؟

لا تلاحظ هذه الإصابة في الدجاجة الكاملة و لكن عند تقطيع الصدور نلاحظ أن الجزء الداخلي الملاصق لعظمة الصدر الأمامية يميل إلى اللون الأصفر الرمادي أو الأخضر و يبدو النسيج شبيها باللحم المطبوخ ليس له أي روائح غريبة و شبه مفصول عن باقي الأنسجة.

سبب إصابة الدواجن بهذا المرض

تظهر العضلة الخضراء في كل أنواع الدواجن باختلاف بيئة تربيتها سواء مزارع دواجن تجارية أو منزلية و لكن بشكل أكبر تنتشر بين الطيور التي تربى لإنتاج اللحم و ليس البيض حيث يكون المربي حريص علي إبقاء الدجاج ساكن معظم الوقت لزيادة الوزن.. و تنتج هذه الحالة من حركة الأجنحة بشكل مفاجئ و قوي عدة مرات متتالية ما يسمى “بالرفرفة” و لذلك هي أكثر انتشارا بين الديوك .أيضا قد يكون حمل الدجاج من الأجنحة بشكل خاطئ أحد أسباب هذه الإصابة.



بسبب هذه الحركة يتدفق الدم بشكل مفاجئ إلى عضلة الصدر الداخلية مما يؤدي لارتفاع ضغط الدم في هذه المنطقة المحاطة بالعظم فتتهتك الأوعية الدموية التي تغذي تلك المنطقة و مع الوقت يحدث ضمور في العضلة المصابة و يتحول لونها من الوردي إلي الأصفر ثم الأخضر بسبب عدم وصول الدم و الأكسجين إليها.



هل الدواجن المصابة صالحة للاستخدام

بالرغم من الشكل الغير مرغوب فيه و لكن أكد أساتذة الطب البيطري أنه يكتفي بإزالة الجزء المصاب بعد التأكد من عدم وجود أي رائحة غريبة و تعد الدجاجة صالحة تماما للطهي بشكل طبيعي