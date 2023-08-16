عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيبة تحذر من مرض خطير يصيب الفراخ ويحول لونها إلى الأخضر

تعرف على.. اسباب
تعرف على.. اسباب اصابه الدواجن بالعضلة الخضراء

حذرت  الدكتورة شيرين علي زكي  رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين المواطنين من شراء الفراخ كبيرة الحجم ، لأنها قد تكون مصابة بمرض العضلة الخضراء .. ونشرت علي صفحتها علي الفيسبوك : 
احذروا ظاهرة العضلة الخضراء green muscle syndrome عند الفراخ وهي عبارة عن اعتلال في العضلات العميقة للصدر (منطقة الموزة) ولتكون غالبا في الفراخ ذات الأحجام الكبيرة أو الفراخ سريعة الحركة بأجنحتها مما يساعد على عدم تدفق الأكسچين لتلك العضلة وبالتالي تليفها ، فيظهر عليها لون احمر داكن أو رمادي لو في الغالب أخضر ويصاحبها رائحة كريهة ... ولا يمكن معرفة هذا الاعتلال الا بعد تقطيع الفرخة حتى لا نظلم صاحب المحل.

 

وذكرت أن الحكم في حالة وجود لون أخضر في الفراخ عند تقطيعها هو الاستغناء عن ذلك الجزء فقط واستهلاك باقي الفرخة.

ما هو مرض العضلة الخضراء عند الفراخ ؟

اللون الأخضر فى الفراخ يظهر عادة فى الطيور ذات الأوزان الكبيرة " ٣ أو٤ " كيلو على الأقل، ويتمركز عادة اللون الأخضر فى منطقة الصدر، ويرجع هذا لإصابة الفراخ بمرض green muscle أو مرض العضلات الخضراء باللغة العربية.
وهو إصابة الدجاج بما يسمى مرض العضلة الخضراء ” green muscle disease ” أو اعتلال عضلة الصدر الداخلية “deep pectoral myopathy or DPM”
كيفية التعرف على الدجاج المصاب بهذا المرض؟؟
لا تلاحظ هذه الإصابة في الدجاجة الكاملة و لكن عند تقطيع الصدور نلاحظ أن الجزء الداخلي الملاصق لعظمة الصدر الأمامية يميل إلى اللون الأصفر الرمادي أو الأخضر و يبدو النسيج شبيها باللحم المطبوخ ليس له أي روائح غريبة و شبه مفصول عن باقي الأنسجة.

سبب إصابة الدواجن بهذا المرض
تظهر العضلة الخضراء في كل أنواع الدواجن باختلاف بيئة تربيتها سواء مزارع دواجن تجارية أو منزلية و لكن بشكل أكبر تنتشر بين الطيور التي تربى لإنتاج اللحم و ليس البيض حيث يكون المربي حريص علي إبقاء الدجاج ساكن معظم الوقت لزيادة الوزن.. و تنتج هذه الحالة من حركة الأجنحة بشكل مفاجئ و قوي عدة مرات متتالية ما يسمى “بالرفرفة” و لذلك هي أكثر انتشارا بين الديوك .أيضا قد يكون حمل الدجاج من الأجنحة بشكل خاطئ أحد أسباب هذه الإصابة.


بسبب هذه الحركة يتدفق الدم بشكل مفاجئ إلى عضلة الصدر الداخلية مما يؤدي لارتفاع ضغط الدم في هذه المنطقة المحاطة بالعظم فتتهتك الأوعية الدموية التي تغذي تلك المنطقة و مع الوقت يحدث ضمور في العضلة المصابة و يتحول لونها من الوردي إلي الأصفر ثم الأخضر بسبب عدم وصول الدم و الأكسجين إليها.


هل الدواجن المصابة صالحة للاستخدام
بالرغم من الشكل الغير مرغوب فيه و لكن أكد أساتذة الطب البيطري أنه يكتفي بإزالة الجزء المصاب بعد التأكد من عدم وجود أي رائحة غريبة و تعد الدجاجة صالحة تماما للطهي بشكل طبيعي

الدجاج العضله الخضراء الأكسجين الطهى الأنسجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

هدية جديدة بمليار دولار للمصريين بالخارج.. ماذا فعلت الحكومة لجذب أموالهم

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

برقم خيالي.. اتحاد جدة يقدم عرضا رسميا لضم محمد صلاح

موضوعات متعلقة

أبراج دمها زي الشربات| يعشقون الفكاهة والمرح ..هل أنت منهم

على قد الإيد.. طريقة عمل الجبنة الرومي بأقل التكاليف

حاسب قبل ما تاكل .. كيف تحمي نفسك من الإصابة بمرض السكري؟

للسيدات والفتيات .. وصفات طبيعية مذهلة للتخلص من النمش نهائيا

بعد انتشار متحور كورونا الجديد.. نصائح هامة لتقوية المناعة

خطر جدا.. تحذير من شرب القهوة في هذا الموعد

اكتشاف ياباني مذهل.. علاج جديد لإعادة نمو الأسنان التالفة مرة أخرى

وجبة الأفطار الشهي .. طريقة عمل كرواسون بالشكولاتة

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة تستعرض إنجازات عمل الوزارة خلال عام من توليها الحقيبة الوزارية

تعثر مفاوضات ضمك السعودي مع طارق حامد لهذا السبب| تفاصيل

الرعاة والأزمات المالية.. 3 عقبات تضرب دوري المحترفين في القسم الثاني

أجهزة تعدين وغسيل أموال.. القبض على شخص يبيع العملات الافتراضية

البحوث الزراعية ينفذ تدريبا صيفيا لـ258 طالبا

وصول وزير الدفاع الصيني إلى بيلاروس في زيارة رسمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدروا مانشيتات الصحف.. جواسيس موسكو الـ3 في بريطانيا يكشفون قوة المخابرات الروسية

تناول هذه المشروبات تسبب الصلع.. دراسة صادمة

في عيد ميلاده.. قصة معاناة تامر حسنى من عامل بالبنزينة إلى الشهرة

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

فيديو

مادلين طبر عن غياب الزعيم لحفل تكريمه: ادعوا له بدوام الصحة

دخل مشلول طلع واقف.. قصة عادل الذى رأى العذراء مريم داخل كنيستها

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ