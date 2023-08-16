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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتعاون مع دار الإفتاء.. كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تستطلع هلال شهر صفر

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء 29 محرم ، تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، يوماً استطلاعيًا، لتحري رؤية هلال شهر صفر لعام 1445.

 

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تُعد إحدى لجان الرصد والتحري من قبل دار الإفتاء المصرية، لاستطلاع هلال أوائل الشهور العربية على مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجامعة دائما ما تهتم بمد الكلية بأحدث التلسكوبات الفلكية التي تساعدها على إجراء الاستطلاعات والبحوث العلمية المختلفة.

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من جانبه قال الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية أن هناك لجنة من الكلية مكونة من الدكتورة منال جمال الدين وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد بدوى يسن المدرس المساعد بقسم علوم الفضاء والمشرف على فريق الرصد، وذلك لإعداد تقارير استطلاع الهلال.

تجدر الإشارة، إلى أن الاقتران يحدث اليوم في تمام الساعة 12:27:40 ظهراً ويكون غروب الشمس في تمام الساعة 7:30 مساء والقمر في تمام الساعة 7:52 مساء بالتوقيت المحلى وبذلك تكون فترة مكث الهلال بعد غروب الشمس تقدر بحوالي ٢١دقيقة.

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