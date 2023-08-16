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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«صدى البلد» يرصد التوسعات على الطريق الدائري.. صور

صدى البلد

رصدت عدسة “صدى البلد” صوراً من التوسعات التي يشهدها الطريق الدائري، في نطاق منطقة المعادي.

وتتواصل أعمال التطوير لشبكة الطرق، والتي تشهد حركة كبيرة لإنجاز المهام في وقت قياسي من قبل العمال والمسئولين. 

حالة الطريق الدائري الآن

وشهد الطريق الدائري استقرارا في حالة المرور على أغلب الأنحاء، حيث تستقر حركة مرور السيارات على الطريق الدائري بكامل قطاعاته وكذا الطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي، وكذا الطرق الصحراوية والزراعية، والمحاور الرئيسية والكباري الناقلة للحركة، والطرق الرئيسية.

واستقرت حالة المرور على الطريق الدائري في القاهرة الكبرى، حيث تستقر حالة المرور على الطريق الدائري بمناطق كورنيش المعادي وأثر النبي حتى البساتين، وفي التقاطع مع طريق الأوتوستراد وصولا إلى مناطق القطامية، وكذا استقرارا في حركة المرور بمناطق القاهرة الجديدة وحتى منطقة السلام ووصولا إلى مناطق المرج ومؤسسة الزكاة، وأيضا التقاطع مع طريق الإسكندرية الزراعي، ومرورا بمناطق مسطرد وباسوس وحتى منطقة الوراق.

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أعمال التطوير استقرار حالة الطريق الدائري حالة الطريق الدائري الان شبكة الطرق كورنيش المعادي

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