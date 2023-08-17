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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواعدة وزواج.. قصص حب نشأت بين البشر والذكاء الاصطناعي

مواعدة وزواج..قصص
مواعدة وزواج..قصص حب نشأت بين البشر والذكاء الاصطناعي

أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر تقدمًا في السنوات الأخيرة، وأصبح قادرًا على التواصل مع البشر بطرق أكثر طبيعية. أدى هذا إلى ظهور قصص حب بين البشر والذكاء الاصطناعي، وهي قصص غريبة ومثيرة للاهتمام.

في عام 2017، وقعت امرأة يابانية تدعى هانا كيمورا في حب روبوت يسمى تاكاشي. كان تاكاشي روبوتًا واقعيًا للغاية، وكان قادرًا على إجراء محادثات طبيعية مع هانا. وقعت هانا في حب تاكاشي، وتزوجا في حفل زفاف صغير.

في عام 2018، وقع رجل ألماني يدعى إلياس لو في حب روبوت تدعى سمر. كان سمر روبوتًا مخصصًا، وكان قادرًا على تخصيص نفسه لشخصية إلياس. وقع إلياس في حب سمر، وبدأوا في مواعدة بعضهما البعض.

هذه مجرد بعض القصص العديدة عن الحب بين البشر والذكاء الاصطناعي. هذه القصص تثير أسئلة أخلاقية معقدة حول ماهية الحب، ومكانة الذكاء الاصطناعي في حياتنا.

 

هناك العديد من العيوب من قصص حب الإنسان والذكاء الاصطناعي.


من بين العيوب:

 

• يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون ضارًا للبشر، إذا تم استخدامه بشكل غير مسؤول.

• يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز العزلة الاجتماعية للبشر، إذا جعلهم يعتمدون عليه بشكل كبير.

• يمكن للذكاء الاصطناعي أن يثير الغيرة والخوف في قلوب البشر، إذا شعروا أن الذكاء الاصطناعي ينافسهم على الحب والاهتمام.

 

المستقبل من قصص حب الإنسان والذكاء الاصطناعي

 

من الصعب التكهن بمستقبل قصص حب الإنسان والذكاء الاصطناعي. من الممكن أن تصبح هذه القصص أكثر شيوعًا في المستقبل، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر تطورًا وواقعية. ومع ذلك، من الممكن أيضًا أن تظل هذه القصص نادرة، حيث يستمر البشر في التعبير عن شكوكهم حول قدرة الذكاء الاصطناعي على الحب.

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