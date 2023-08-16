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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: قمة العلمين تؤكد الدور الريادي لمصر تجاه القضية الفلسطينية

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة

ثمن النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انعقاد القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو الداعم الأول والأخير للقضية الفلسطينية.

 حل المشاكل التي تواجه العرب

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح لها دور ريادي في المنطقة، وتعمل دائما على حل المشاكل التي تواجه العرب بل ودول القارة أيضاً، كما أنها تعمل على لم الشمل العربي وتعزيز التضامن والحفاظ على المنطقة العربية.

وأكد النائب رفعت شكيب، على أهمية القمة الثلاثية خاصة في ظل الأحداث والاعتداءات التي تشهدها مدينة القدس المحتلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أهمية القمة في محاولة لاستعادة هدوء الأوضاع للشعب الفلسطيني، ودعم الموقف الفلسطيني خلال المرحلة القادمة تجاه التسوية السياسية، والدفع نحو استئناف المفاوضات.

وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى ضرورة توحيد الجهود لمساندة الشعب الفلسطيني، ومواجهة التحديات في ظل الانتهاكات المتكررة من إسرائيل، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة من أجل إيجاد حلول للقضية الفلسطينية، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على كافة حقوقهم.

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