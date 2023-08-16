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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح أغنية هانرقص من فيلم "ع الزيرو"

صدى البلد

طرحت شركة العدل جروب، أغنية "هنرقص"من فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان بعد نجاح عرضه في دور السينما بمصر و دول الخليج.

أغنية "هنرقص" كلمات وألحان أحمد العدل توزيع وميكس وماستر الهامي دهيمة و احمد حسام.

كلمات أغنية" هنرقص"

اسمعني يابني وبص شوف
أيوة احنا أقوى من الظروف
خليك معايا بجد سهلة الحكاية
طظ فى أي خوف
لو بس تضحك مرة قابل
أقوى من القنابل
مش صعبة الدنيا بجد ركزلي ثانية
أضحك بقى اتفائل 
أيوة إحنا هنرقص 
وهنرقص 
وهقولها بأعلى صوت
أيوة إحنا هنرقص 
وهنرقص 
وهنلعب طول اليوم
أيوة إحنا هنرقص 
وهنرقص 
وهقولها بأعلى صوت 
أيوة إحنا هنرقص 
وهنرقص 
وهنلعب طول اليوم
وهنرقص
نرقص
وهنرقص
الدنيا جامدة على الضعيف
وانت يا واد جامد مخيف
بصلي بصة وضحكة
وأقلب فى لحظة
إوعى تكون خفيف
أيوة إنت هتبقى أقوى واحد
كسر ودمر أي جاحد
اياك تسلم كمل اكبر وإحلم
إضحك بقى اتفائل
أيوة إحنا هنرقص 
وهنرقص 
وهقولها بأعلى صوت
أيوة إحنا هنرقص 
وهنرقص 

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وهنلعب طول اليوم
أيوة إحنا هنرقص 
وهنرقص 
وهقولها بأعلى صوت 
أيوة إحنا هنرقص 
وهنرقص 
وهنلعب طول اليوم
وهنرقص
نرقص
وهنرقص
أيوة إحنا هنرقص 
وهنرقص 
وهقولها بأعلى صوت
أيوة إحنا هنرقص 
وهنرقص 
وهنلعب طول اليوم
أيوة إحنا هنرقص 
وهنرقص 
وهقولها بأعلى صوت 
أيوة إحنا هنرقص 
وهنرقص 
وهنلعب طول اليوم

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي, شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل و أحمد العدل و أستوديوهات ڤوكس.

النجم محمد رمضان النجمة نيللي كريم چومانا مراد شركة العدل جروب شريف دسوقى شركة العدل

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