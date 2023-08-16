هل يتحرك الناتو عسكريا؟.. أمريكا تعلق على الأعمال الاستفزازية من قبل بيلاروس

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن أمريكا لا ترى حاجة لتعزيز وجودها على الجناح الشرقي للناتو على خلفية الإجراءات الاستفزازية من قبل بيلاروس.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، إن “الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة الإجراءات الاستفزازية من قبل بيلاروس مع حلفاء الناتو”، مؤكدا “التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع الجماعي عن الناتو”.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: “نحن نراقب عن كثب ما يحدث في بيلاروس، وبالطبع نلاحظ بعض الأعمال الاستفزازية هناك”.

وتابع قائلا: "إذا كان هناك حاجة إلى تعديل الوجود العسكري، فنحن مستعدون لمناقشته، لكن في الوقت الحالي لا أرى أي علامات على وجود حاجة لذلك".