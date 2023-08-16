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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشهابي: الرئيس السيسي يتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الاستجابة الفورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمخرجات الحوار الوطني ليس جديدا، مشيرا إلى أنه استجاب من قبل للأحزاب المصرية بالإشراف القضائي على الانتخابات.

 

وقال ناجي الشهابي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، إن الرئيس السيسي يتابع بشكل مستمر لمخرجات الحوار الوطني، واهم القضايا التي كان يتم مناقشتها، مؤكدا أن الرئيس دفع مجلس الأمناء كي يصيغ تلك المخرجات وأن يتم رفعها إليه.

 

وتابع رئيس حزب الجيل، أن الحوار الوطني قصة نجاح صنعها الرئيس السيسي، وشارك بها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، للخروج بتوصيات هامة للقضايا الهامة التي تمس الوطن، وهو ما لم يحدث من قبل.

 

أفكار خارج الصندوق

وأشار ناجي الشهابي إلى أن الحوار الوطني ناقش 113 قضية هامة تمس الوطن، مؤكدا أن مجلس الأمناء كان عبقريا في مناقشة تلك القضايا، وتمت المناقشات بشكل موضوعي والخروج بتوصيات وأفكار خارج الصندوق.

ناجي الشهابي حزب الجيل عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني الإشراف القضائى

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