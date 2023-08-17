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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 : مشاكل مالية

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 : تقليص النفقات

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توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

العلاقة خالية من المتاعب اليوم، ستؤدي بشكل جيد في المكتب ومن الناحية المالية، ستكون حياتك مستقرة، على الرغم من المشكلات البسيطة ، ستكون الصحة العامة جيدة اليوم أيضًا.

توقعات برج الحمل صحيا

ابدأ يومك بممارسة تمارين رياضية خفيفة وتأمل يمنحك الطاقة لمواجهة تحديات اليوم المقبل، يمكن أن تكون هناك حالات مرتبطة بالعيون والأذنين والعظام ولكن لا شيء سيكون خطيرًا، اشرب الكثير من الماء اليوم وتجنب الكحول أيضًا ليوم واحد.

توقعات برج الحمل مهنيا

الضغط الرسمي سوف يبقيك في العمل اليوم مهموما، سوف يسافر بعض المواليد أيضًا لأسباب وظيفية..

برج الحمل اليوم عاطفيا

سيكون بعض مواليد برج الحمل غير محظوظين اليوم عندما يتعلق الأمر بالحب في المقابل، ومع ذلك ، لا تيأس لأن الأمور ستتم تسويتها قريبًا، وعندما يكون شريكك غير معبر عن الحب، فهذا لا يعني أنه لا يوجد حب. 

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

قد تؤثر بعض المشاكل المالية البسيطة على التدفق السلس للأعمال اليوم، ومع ذلك ، فإن النصف الثاني من اليوم سيحدث تغييرات. 

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