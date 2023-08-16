ده حب الشعب المصري.. بسمة وهبة عن استقبال أهالي مطروح للرئيس السيسي

أعربت الإعلامية بسمة وهبة عن فرحتها بالاستقبال الحافل من أهالي مطروح للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة “ده حب الشعب المصري، وقبلة لأهالي مطروح”.

وقالت بسمة وهبة، من خلال برنامج “٩٠ دقيقة” المذاع على فضائية "المحور"، إن الأطفال يغنون اليوم للرئيس السيسي احتفالا به وبوجوده، منوهة بأن أهالى الأطفال يرون الإنجازات العظيمة للرئيس السيسي، وأرادوا الترحيب به عن طريق أطفالهم.

تشهد الدولة المصرية نجاحات غير مسبوقة بجميع القطاعات

وأضافت أن الدولة المصرية تشهد إنجازات كبيرة على أرض الواقع تحت إشراف الرئيس السيسي، وتشهد كل القطاعات نجاحات غير مسبوقة وأن الرئيس السيسي اليوم افتتح إنجازات على أرض مطروح.