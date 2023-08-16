الأمريكية آمون ستار تستعد لإحياء حفل وسط الأهرامات

تستعد المطربة الأمريكية اليز ليبك، الشهيرة بـ "آمون ستار"، لإحياء حفلها المقبل تحت سفح الأهرامات، خلال الفترة القادمة لتدشين ألبومها الجديد وسط الحضارة الفرعونية التي تشتهر بعشقها وحبها، والتقطت صورا من كواليس تحضيراتها لطرح البومها الجديد تحت تمثال أبو الهول في منطقة اهرامات الجيزة.

وتحدثت آمون في تصريحات خاصة عن الحضارة الفرعونية المصرية، واعتقادها عن ترابط بناء الاهرام بالموسيقي، حيث قالت ان تناغم البناء المعماري للحضارة الفرعونية العظيمة يماثل التناغم في الالحان الموسيقية، وقالت " عرف المصريون القدماء بأنهم يمكنهم فعل الكثير باستخدام الموجات الصوتية بما في ذلك تشخيص شخص ما وشفاؤه وكذلك استخدامه لقطع الأحجار وفتح بوابات أخرى نتعلم منها للتو".



آمون ستار هى مطربة أمريكية الأصل تستقر فى مصر منذ 4 سنوات تعمقت فى دراستها للحضارة الفرعونية، أطلقت أول مؤلفاتها عن الحضارة المصرية القديمة عبر كتاب ka healing.

وقررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة لها من القاهرة بتغيير اسمها الفنى إلى "آمون ستار Amun Starr" واستوحت لقبها من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.

وتحدثت آمون ستار فى أغنيتها الأولى التى جاءت بنفس اسم الألبوم Born in the USA عن حياتها ونشأتها فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتقالها للعيش فى مصر، والأغنية الجديدة من ألحان الملحن العالمى جاك أنجيل، وكلمات آمون ستار وتوزيع هانى رحيم.