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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مجلس أمناء الحوار الوطني: نناشد خفض المصاريف التعليمية

طلعت عبد القوي عضو
طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني اليوم استمرت لأكثر من 9 ساعات، ومداخلة الرئيس السيسي واستجابته للتوصيات التي تصدر عن جلسات مجلس الأمناء وهو ما يعطينا قوة دفع كبيرة جدا وحرصا شديدا على استكمال دورنا بالشكل الأمثل.

وأضاف “عبد القوي” خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن جلسات اليوم شهدت مناقشة العديد من القضايا الهامة، سواء في المحور المجتمعي أو السياسي أو الاقتصادي، متابعا: نناشد الرئيس بأن يكون هناك توجيهات للحكومة ببدء العمل في تراخيص البناء والارتفاعات لأنها ستساهم في حدوث انفراجه كبيرة وحل أزمة الإسكان في كثير من المناطق.

واسترسل: هي صناعة من الصناعات التي تستوعب كثيرًا من المهن والحرف والقوى البشرية، وهو شيء طيب جدًا برفع هذه التوصية.

وناشد عبد القوي، الرئيس السيسي والحكومة، بأن يكون هناك تخفيض في الرسوم المدرسية للطلاب سواء التعليم العام من أول الابتدائية حتي الثانوية العامة والتعليم الأزهري، بالإضافة إلى إلغاء ديون الفلاحين تعاطفًا معهم طبقا لمادة 29 من الدستور.

وأكمل: ناقشنا قضايا في غاية الأهمية خاصة بالمحور السياسى تأتي في مقدمتها المحليات قانون الإدارة المحلية و قانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية، متابعا: هناك توافق حول القانون من الجميع تنفيذًا للاستحقاق الدستوري للمادة 188 من الدستور.

 

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