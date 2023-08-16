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أزهري: سيدنا محمد هو الذي سمى الحسين بوحي من الله

الشيخ الدكتور أحمد
الشيخ الدكتور أحمد البصيلي عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

ذكر الشيخ الدكتور أحمد البصيلي عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، فى حب آل البيت قائلا:" إذا كانت المدينة المنورة شرفت بهجرة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم فيا هني مصر يوم ما جاء الحسين".


وقال البصيلي خلال لقائه بالاعلامية" بسمة وهبة" من خلال برنامج “٩٠ دقيقة” المذاع على فضائية" المحور"، إن مصر لها المكانة الغالية والعالية والراقية عند سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وعند آل بيت سيدنا محمد، فإن آل البيت ظلموا وأطهضوا في كل بلد زهبوا إليه حتي في مكة والمدينةولم ينعموا بالأمن والأمان والحصانة إلا بين شعب مصر.

الرسول صلى الله عليه وسلم سمي الحسين بوحيا من الله سبحانه وتعالي

وأضاف عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أختار لسيدنا الحسين كل شيئ، فإن رسول الله هو الذي سمي سيدنا الحسين، مستشهدا عندما دخل رسول الله على سيدنا على فقال له يا على بما تسميه  فقال له عليه  على سميته “حربا ” يا رسول الله لأن سيدنا على بن أبي طالب كان الفارس المغوار الذي لا يشق له غبار فكانت عادات العرب أن  تخلع من صفاتهم على أسماء أبنائهم حتي يصيروا مثلهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أسميه حسينا، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أسماه بوحيا من الله.


ولفت الشيخ احمد البصيلي،  إلى أن أسم الحسين لم يورد أيام الجاهلية، وقد سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفاده" الحسن والحسين" بأمرا من الله وهما من أسماء أهل الجنة، مضيفا أن النبي صلي الله عليه وسلم حنك سيدنا الحسين فكان اول شيئ يدخل جوف سيدنا الحسين هو "ريق سيدنا النبي".

عضو هيئة التدريس جامعة الأزهر هجرة سيدنا محمد الحسين سيدنا محمد صلي الله

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