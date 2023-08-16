بسمة وهبة : الحوار الوطني حلم يحبه المصريون ويتحقق .. فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الحوار الوطني حلم يحبه المصريون ويتحقق على أرض الواقع، لافتةً إلى أنه انطلق منذ 3 شهور، وعنده شكك البعض في جدواه وأظهروا تشاؤمهم.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "ما حدث في الحوار الوطني أدهشني، الافتتاح كان رائعا، فقد حضر فيه كل رموز القوى السياسية في مصر، مثل رؤساء الأحزاب والجمعيات والحقوقيين".

وتابعت الإعلامية: "كنت سعيدة اليوم جدا بما حدث في الحوار الوطني، هو مشهد مشرف ويعكس الواقع ويعبر عن حقيقة الجمهورية الجديدة"، حيث تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني وأحالها للجهات المعنية لدراستها.

وواصلت، أن حضور جلسات الحوار الوطني يقدر بالآلاف وممثلين عن الشعب المصري، حيث حضر المتفق والمختلف، مشددةً على أن جماعة الإخوان الإرهابية أصيبت بالإفلاس ولم يعد في استطاعتها أكثر من اجتزاء الفيديوهات.

الحوار الوطني لديه مخرجات مذهلة

وأشارت، إلى ان الحوار الوطني لديه مخرجات مذهلة، ففي المحور السياسي ظهر قانون المجالس المحلية، كما ظهر تعديل مجلسي النواب والشيوخ وزيادة عدد الأعضاء، بالإضافة إلى قوانين تخص حقوق الإنسان والعمل الأهلي ومشروعات بخصوص الرعاية الصحية والتأمين.