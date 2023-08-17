عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صناعة إبليس.. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي.. ودولة عربية تشهد حرارة غير مسبوقة.. أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:

 

دولة عربية تشهد حرارة غير مسبوقة

 

عرضت قناة سكاي، تقرير فيديو بعنوان "المغرب يواجه درجات حرارة قصوى تجاوزت المعدل الطبيعي".

وجاء في التقرير، أن عددا من المدن في المغرب يعاني من موجة حرارة مرتفعة، وأن درجات الحرارة وصلت لأكثر من المعدلات الطبيعية.

وكشفت القناة أن الأرصاد الجوية بالمغرب، حذرت من الحرارة غير المسبوقة، والتي تجاوزت الـ 50 درجة.


بوادر أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب مباراة السوبر .. تفاصيل


 

رد عصام شلتوت، على خبر " هل هناك بوادر أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك، بعد خطاب الأهلي لـ اتحاد الكرة المصري، بسبب مباراة السوبر و موعدها".

وقال عصام شلتوت، إن الأهلي يريد تحديد الموعد، لآن الأهلي انفق الكثير، ويريد أن يفوز بالبطولة، معلقًا :" الأهلي صارف و مكلف".

وأوضح عصام شلتوت، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن المدير الفني لـ الأهلي كولر، مميز، ويريد حصد البطولات، ولذلك يريد أجندة بكل شيء.

 

ستمر بـ توفيق الله | الرئيس السيسي يؤكد للمصريين: نعلم الظروف الحالية

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك تحديات ونحن في صراع مع الظروف التي نمر بها، وبأمر الله سنمر من تلك الأزمات.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته لـ أهالي محافظة مطروح، أنه لا يعمل بمفرده، ولكن العمل و الإنجازات تتم بمشاركة الجميع.
وأوضح أنه يعلم أن الأسعار مرتفعة، والأزمات الاقتصادية تؤثر على الجميع، ولكن الدولة تقوم بعمل برامج لمساعدة المواطنين.


مفيش مكان ليس فيه عمل.. السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين


أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل مشروع يتم في مطروح، له انعكاس على الجميع، وأن جميع الأماكن في مصر حدث بها تطوير، من أسوان لـ الإسكندرية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته لـ أهالي محافظة مطروح، أن مفيش أي مكان، مفيش فيه عمل، فجميع الأماكن بها عمل، وهناك رؤية للدولة.

وأوضح أن هناك رؤية للدولة حتى 2030، وأن البلاد تتأثر بسبب أزمة فيروس كورونا، و الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

نقيب الزراعيين: 450 ألف فدان شعير مزروعة على مياه الأمطار


 

استعرض الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، أبرز المشروعات والجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات بمحافظة مطروح، مؤكدا أن منطقة مطروح وشرق مصر والمناطق الحدودية حتى عام 2011، كانت التنمية فيها على استحياء.

 

السيسي : نعمل على برنامج ضخم لتطوير سيناء وهذا حق أهلها


 

أكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محافظة مطروح لها شكل معين وطبيعة معينة، لافتا إلى أن المشاريع التي تمت سيكون لها تأثير كبير خلال تلك الفترة، فنحن نعمل على برنامج ضخم لتطوير سيناء وهذا حق أهلها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بمواطني مطروح والسلوم، هناك تطورًا حدث في مطروح والسلوم، مشددا على أننا نسير على خطوات مهمة في المشاريع التي تُنفذ.

 

حضور طائرات خاصة من دول عربية لأجل عادل إمام


 

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن المهرجان في مصر كلها وليس متعلقا بالمسرح القومي فقط، إذ أنه متعلق بكل ما يُنتج في مصر من أعمال مسرحية، موضحا أنه استشعر بمسؤولية تواجده كرئيس للمهرجان منذ تواصل وزيرة الثقافة معه.

محمد رياض: مهرجان المسرح القومي شهد 37 عرض مسرحي 
وأضاف "رياض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه منذ اليوم الأول له في التكليف برئاسة المهرجان، وبدأ العمل على إخراج المهرجان القومي للمسرح المصري، موضحا أن المسرح بالشكل الاحترافي المتواجد في مصر على مدار الـ 100 سنة الماضية، هو مسرح متفرد في الشرق الأوسط بالكامل، "فكرة أن الناس تدفع تذكرة وتدخل المسرح مش موجودة إلا في مصر، والمسرح المصري متميز بده".


صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي


 

قال أيمن محفوظ، محام بالنقض، إن فيلم باربي من صناعة إبليس للترويج عن أفكار غريبة عن المجتمع المصري.

لافتا أن هذا الفيلم تم توجيهه لمخرجة شبه مغمورة مع رصد 100 مليون دولار، مع التعاقد مع علامات تجارية تفوق الـ 100 علامة، مع طلاء العالم كله باللون الوردي ليس هدفه الدعاية لفيلم فقط، إذ أن محرك البحث جوجل انفجر باللون الوردي للبحث عن هذا الفيلم.

 

هبوط في أسعار الذهب والدولار يسجل 30.84 جنيه اليوم الأربعاء.. أخبار تهمك


 

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الأربعاء 16- 8- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار، والخضروات والفاكهة.

وقدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية ، وآخر تحركات الدولار اليوم  الأربعاء 16 أغسطس 2023، و ذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

 

بسمة وهبة تكشف عن دعوة مهمة من الرئيس لأهالي مطروح


 

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ كل محافظات الجمهورية تشهد تطويرا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل مطروح والصعيد والدلتا، وليس القاهرة والجيزة فقط.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الصورة أبلغ شيء يدل على الحقيقة، وخلال الفترة المقبلة سيتم بذل جهد كبير لتطوير محافظة مطروح رغم الإنجازات التي شهدتها السنوات الماضية".

وتابعت الإعلامية: "دعا الرئيس أهل مطروح للحفاظ على هذا الإنجاز الذي تحقق، وقال لأهالي مطروح إن أي منطقة يتم تطويرها ستشهد مدارس ومناطق صناعية ومستشفيات وكل الخدمات التي تحتاجها".

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية بالمغرب المغرب الأهلي والزمالك الأهلى الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي السابق يزف خبرا سارا لجماهير القلعة الحمراء بشأن المهاجم الجديد

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

قرار عاجل من وزارة التموين.. هؤلاء مستبعدون من الدعم | تفاصيل

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

ترشيحاتنا

عودة عمل القطارات.. الصين وكوريا الشمالية يبدأن فتح الحدود بينهما

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الخميس 17 أغسطس

لبنان يترقب قرار القاضي المسؤول عن ملف هانيبال القذافي

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس 17 أغسطس.. تفاصيل

شديدة الحرارة..دولة عربية تحذر مواطنيها من ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 بالقاهرة والمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تثير الجدل بفقدانها لوزنها الزائد وتخليها عن عادة غير متوقعة.. تعرف عليها

حفل كاسيت 90.. نجوم التسعينيات يشعلون حماس جمهور السعودية

احذر.. لا يجب تناول القهوة في هذا الوقت

كنز للشعر والبشرة.. احرص على تناول هذا النوع من الفاكهة

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ