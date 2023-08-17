صناعة إبليس.. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي.. ودولة عربية تشهد حرارة غير مسبوقة.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:

دولة عربية تشهد حرارة غير مسبوقة

عرضت قناة سكاي، تقرير فيديو بعنوان "المغرب يواجه درجات حرارة قصوى تجاوزت المعدل الطبيعي".

وجاء في التقرير، أن عددا من المدن في المغرب يعاني من موجة حرارة مرتفعة، وأن درجات الحرارة وصلت لأكثر من المعدلات الطبيعية.

وكشفت القناة أن الأرصاد الجوية بالمغرب، حذرت من الحرارة غير المسبوقة، والتي تجاوزت الـ 50 درجة.



بوادر أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب مباراة السوبر .. تفاصيل





رد عصام شلتوت، على خبر " هل هناك بوادر أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك، بعد خطاب الأهلي لـ اتحاد الكرة المصري، بسبب مباراة السوبر و موعدها".

وقال عصام شلتوت، إن الأهلي يريد تحديد الموعد، لآن الأهلي انفق الكثير، ويريد أن يفوز بالبطولة، معلقًا :" الأهلي صارف و مكلف".

وأوضح عصام شلتوت، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن المدير الفني لـ الأهلي كولر، مميز، ويريد حصد البطولات، ولذلك يريد أجندة بكل شيء.

ستمر بـ توفيق الله | الرئيس السيسي يؤكد للمصريين: نعلم الظروف الحالية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك تحديات ونحن في صراع مع الظروف التي نمر بها، وبأمر الله سنمر من تلك الأزمات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته لـ أهالي محافظة مطروح، أنه لا يعمل بمفرده، ولكن العمل و الإنجازات تتم بمشاركة الجميع.

وأوضح أنه يعلم أن الأسعار مرتفعة، والأزمات الاقتصادية تؤثر على الجميع، ولكن الدولة تقوم بعمل برامج لمساعدة المواطنين.



مفيش مكان ليس فيه عمل.. السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل مشروع يتم في مطروح، له انعكاس على الجميع، وأن جميع الأماكن في مصر حدث بها تطوير، من أسوان لـ الإسكندرية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته لـ أهالي محافظة مطروح، أن مفيش أي مكان، مفيش فيه عمل، فجميع الأماكن بها عمل، وهناك رؤية للدولة.

وأوضح أن هناك رؤية للدولة حتى 2030، وأن البلاد تتأثر بسبب أزمة فيروس كورونا، و الأزمة الروسية الأوكرانية.

نقيب الزراعيين: 450 ألف فدان شعير مزروعة على مياه الأمطار





استعرض الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، أبرز المشروعات والجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات بمحافظة مطروح، مؤكدا أن منطقة مطروح وشرق مصر والمناطق الحدودية حتى عام 2011، كانت التنمية فيها على استحياء.

السيسي : نعمل على برنامج ضخم لتطوير سيناء وهذا حق أهلها





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محافظة مطروح لها شكل معين وطبيعة معينة، لافتا إلى أن المشاريع التي تمت سيكون لها تأثير كبير خلال تلك الفترة، فنحن نعمل على برنامج ضخم لتطوير سيناء وهذا حق أهلها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بمواطني مطروح والسلوم، هناك تطورًا حدث في مطروح والسلوم، مشددا على أننا نسير على خطوات مهمة في المشاريع التي تُنفذ.

حضور طائرات خاصة من دول عربية لأجل عادل إمام





قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن المهرجان في مصر كلها وليس متعلقا بالمسرح القومي فقط، إذ أنه متعلق بكل ما يُنتج في مصر من أعمال مسرحية، موضحا أنه استشعر بمسؤولية تواجده كرئيس للمهرجان منذ تواصل وزيرة الثقافة معه.

محمد رياض: مهرجان المسرح القومي شهد 37 عرض مسرحي

وأضاف "رياض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه منذ اليوم الأول له في التكليف برئاسة المهرجان، وبدأ العمل على إخراج المهرجان القومي للمسرح المصري، موضحا أن المسرح بالشكل الاحترافي المتواجد في مصر على مدار الـ 100 سنة الماضية، هو مسرح متفرد في الشرق الأوسط بالكامل، "فكرة أن الناس تدفع تذكرة وتدخل المسرح مش موجودة إلا في مصر، والمسرح المصري متميز بده".



صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي





قال أيمن محفوظ، محام بالنقض، إن فيلم باربي من صناعة إبليس للترويج عن أفكار غريبة عن المجتمع المصري.

لافتا أن هذا الفيلم تم توجيهه لمخرجة شبه مغمورة مع رصد 100 مليون دولار، مع التعاقد مع علامات تجارية تفوق الـ 100 علامة، مع طلاء العالم كله باللون الوردي ليس هدفه الدعاية لفيلم فقط، إذ أن محرك البحث جوجل انفجر باللون الوردي للبحث عن هذا الفيلم.

هبوط في أسعار الذهب والدولار يسجل 30.84 جنيه اليوم الأربعاء.. أخبار تهمك





نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الأربعاء 16- 8- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار، والخضروات والفاكهة.

وقدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية ، وآخر تحركات الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، و ذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

بسمة وهبة تكشف عن دعوة مهمة من الرئيس لأهالي مطروح





قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ كل محافظات الجمهورية تشهد تطويرا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل مطروح والصعيد والدلتا، وليس القاهرة والجيزة فقط.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الصورة أبلغ شيء يدل على الحقيقة، وخلال الفترة المقبلة سيتم بذل جهد كبير لتطوير محافظة مطروح رغم الإنجازات التي شهدتها السنوات الماضية".

وتابعت الإعلامية: "دعا الرئيس أهل مطروح للحفاظ على هذا الإنجاز الذي تحقق، وقال لأهالي مطروح إن أي منطقة يتم تطويرها ستشهد مدارس ومناطق صناعية ومستشفيات وكل الخدمات التي تحتاجها".