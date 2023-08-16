الله عليكم| تعليق بسمة وهبة على الاستقبال الحافل للرئيس من أهالي مطروح

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّها سعيدة بالاستقبال الحافل للرئيس عبدالفتاح السيسي من أهالي مطروح، قائلة: "الله عليكم، إيه الحلاوة دي؟! هو ده الشعب المصري، وده حب الشعب المصري مش كره الأراجوزات ولا فنكوش الإخوان.. رسالة حب وقبلة مني لأهالي مطروح على هذا الحب".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "هذا هو الواقع، وليس حلم وتأليف الأراجوزات، نتحدث عن حب من الأطفال الذين حفظهم أهاليهم الأغاني الوطنية لانهم يحبون الرئيس بعدما عاشوا إنجازات كبيرة".

والله الإخوان بيموتوا

وتابعت: "والله الإخوان بيموتوا، عشان اللي حاصل قدامنا إنجازات على أرض الواقع صفعة على وجه الإخوان، فهي إنجازات حقيقية وليست مزيفة".

وواصلت: "نفسي الإخوان يورونا حاجة على أرض الواقع، لكن إحنا كل يوم على مدار الأربعة وعشرين ساعة نشهد انجازات ونجاحات في كل القطاعات".

وأكملت: "الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح انجازا على أرض الواقع، فقد عودنا دائما أنه لا يقول انا سأفعل ذلك، لكنه يقول انا فعلت وبنيت، وهو ما قاله للمواطنين في مطروح اليوم".