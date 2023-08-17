ثروت الخرباوي: مصطفى مشهور كان يرى شكري مصطفى تلميذ سيد قطب

قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن الإخواني المنشق خالد الزعفراني جلس مع شكري مصطفى مؤسس جماعة التكفير والهجرة، مشيرًا إلى أن خالد الزعفراني أعجب بأفكار شكري مصطفى.



وأضاف الخرباوي خلال الجزء الثاني من حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "خالد الزعفراني ذهب إلى مصطفى مشهور وقاله في واحد اسمه شكري مصطفى وطلب مني الانضمام لجماعته، فقال له خليك معه ده مننا وأخوان وكان في السجن معنا ومن تلاميذ سيد قطب فأخذ الموافقة من مشهور".



بداية من أول أغسطس

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.