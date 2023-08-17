عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثروت الخرباوي: الإخوان سرقوا وثائق تثبت علاقة حسن البنا بالمخابرات البريطانية

المفكر والخبير في
المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي ثروت الخرباوي

قال المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي ثروت الخرباوي، إن جميع محاولات فض اعتصام رابعة سلميا قوبلت بالرفض من الإخوان، وظلوا مصرين على الاعتصام لتحقيق مخططهم بتدويل القضية المصرية وفتح الباب للتدخلات الخارجية وقوات الأمم المتحدة.

وأضاف في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أنهم استمروا في استفزاز الناس ليظلوا موجودين في اعتصام رابعة، وخرافات لتثبتهم مثل نزول سيدنا جبريل، وهذا عهد الإخوان دائما، وذات حين قبض على مختار نوح ومجموعة النقابيين كنت أزورهم في السجن، فسمعت في لقاء الأسرة الإخوانية أن الرسول محمد نزل عليهم في السجن وقال لهم اثبتوا أنتم على حق.

وذكر أنه ذهب إليهم في اليوم التالي وعاتبهم، كيف ينزل عليهم النبي ولم يبلغني أحد، لكنه فوجئ أنهم ليسوا في عنبر مجمع، بل كل فردين يجلسون في غرفة واحدة ولم يحدث أي شيء من هذا، لكني وجدت أن هذه الشائعة منتشرة في الإخوان والكل يصدقه، وحين قلت لهم أن هذا كذب هاجموني.

وأوضح أنه خلال اعتصام رابعة التقى القيادي الإخواني عصام العريان في مكان خارج الاعتصام مصادفة، وسأله إلام يستمر هذا الاعتصام، فقال له نصا "سنعود للحكم، وسيحكم الإسلام مصر، وسنعلقكم على أعواد المشانق".

 

اغتيال المطربة أسمهان

وأضاف أن العريان أخبره أن يقول لمختار نوح أن مذكرات الشيخ أحمد السكري، وكان يربط بين الاثنين قرابة، لم تعد موجودة، وإذا ذهب أقربائه إلى بيته في المحمودية لن يجدوها، لأنها كانت تحتوي على وثائق خطيرة عن علاقة حسن البنا بالمخابرات البريطانية، وتنفيذ عمليات اغتيالات ومنها اغتيال المطربة أسمهان.

 

ثروت الخرباوي الإسلام السياسي اعتصام رابعة قوات الأمم المتحدة مختار نوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

إعلامي يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع المهاجم الغيني زينهو جانو

نجم الأهلي السابق يصدم صلاح محسن

ترشيحاتنا

بعد شائعات إنهاء حياتها.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها مجددا

FBI يصدر تحذيرا للمستخدمين بسبب عمليات احتيال يمكنها سرقة الحسابات البنكية

الأمم المتحدة: أزمة النيجر فاقمت انعدام الأمن الغذائي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انتقال زيزو إلى الشباب السعودي

ثروت الخرباوي: الإخوان خططوا لدخول قوات حفظ السلام إلى اعتصام رابعة

"الفلاحين" تشكر الرئيس السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون لمدة عام؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

طريقة عمل شيش كباب الدجاج سعرات حرارية أقل

أكلة السوريين.. طريقة عمل المكدوس

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ