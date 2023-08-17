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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثروت الخرباوي: مصطفى مشهور هرب خارج مصر قبل اغتيال السادات بشهرين

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن عبدالله السماوي، كان مفتتن بنفسه ويرى أنه رجل وسيم وكان يضفر شعره ويقول "هكذا كان يفعل الرسول".

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وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم توصيله بمجموعة الجهاد وجلسوا جلسات فقهية كثيرة ليعطيهم ليست فتوى ولكن دروس لكي يقوموا بإزالة الطاغوت من الحكم.


وتابع، أنه كان هناك تعهدات بالإعاشة في حل فشل العملية، وإعاشة للأهالي، ووجدنا مصطفى مشهور، كان يعرف التخطيط الذي تم ويبلغ أول بأول به عمر عبدالرحمن، والأخير يبلغ صلاح شادي.


وأشار إلى أنه في نهاية شهر أغسطس وقبل اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، بشهرين فر مصطفى مشهور، ومحمود عزت، هاربين خارج البلاد حتى عندما يحدث اغتيال للسادات يكونوا غير متواجدين  بالبلد، وسافرا لليمن ومنها للسعودية ومنها لأمريكا وهناك جندوا محمد مرسي.

الخرباوي ثروت الخرباوي مصر اخبار التوك شو الإخوان

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